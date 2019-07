Los Benavides dan pelea por la cima en el Silk Way

Las complicadas etapas 4 y 5 quedaron atrás en el Silk Way Rally y los pilotos se despiden de Mongolia, rumbo a China, para afrontar el tramo final de la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country de la FIM.

Pese al exigente nivel de la competencia, Kevin y Luciano Benavides tuvieron una gran actuación, debido a que el salteño del Monster Energy Honda Team recuperó minutos tras las complicaciones sufridas el miércoles y finalizó en la segunda posición de la etapa. Ahora está tercero en la general. En tanto, Luciano, integrante del Red Bull KTM Factory Team, ocupó el sexto lugar de la etapa, aunque se mantiene a solo un paso de la cima en la general.

“He apretado un poco y creo que hice una buena etapa. Me siento bien y la moto está bien. Mi compañero Joan (Barreda Bort) tuvo una caída y me paré por si necesitaba ayuda y podía volver a la reemprender la marcha. Para él era bastante complicado, y yo continué adelante. Había salido atrás, pasé a varios pilotos en el polvo, pero me sentí bien”, dijo Kevin.

Luciano, por su parte, indicó: “Fue un día bueno porque terminé sano, la moto anda muy bien, aunque por otro lado estoy un poco bajoneado porque perdí minutos por un error de navegación, pero en general me siento bien y contento. La moto está impecable, como nueva después de tantos kilómetros en estas dos etapas, así que me siento muy bien”.

Hoy será el turno del traslado entre Mandalgovi y Dalanzadgad con solo 3,58 kilómetros de enlace y 408,17 km de tramos cronometrados.

Etapa 5

Pos. Piloto Moto Tiempo

1º S. Sunderland KTM 3h05m31

2º K. Benavides Honda a 1m33

3º P. Goncalves Hero a 2m47

4º X. de Soultrait Yamaha a 6m59

5º A. V. Beveren Yamaha a 7m37

6º L. Benavides KTM a 8m33

General

Pos. Piloto Moto Tiempo

1º S. Sunderland KTM 12h44m26

2º L. Benavides KTM a 13m44

3º K. Benavides Honda a 17m18

4º P. Goncalves Hero a 21m10

5º O. Mena Hero a 26m02