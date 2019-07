"Soy un sobreviviente de un vuelo donde había fortísimas torturas"

El periodista Juan Guillermo Gonza presentó ayer su libro "Operación Vuelo 718 - Con la memoria encendida" en el Salón Auditorio del Museo de Bellas Artes de la capital salteña.

La obra trata sobre el juicio que condenó la tortura a presos políticos trasladados en 1976 desde la cárcel de Jujuy al campo de concentración de la Unidad 9 de La Plata, en Buenos Aires.

"Vivir el nacimiento de un libro para un periodista que no es escritor es realmente una experiencia fantástica, pero que deviene de este oficio maravilloso y que el gran Gabo García Marquez definió como el más maravilloso de los oficios", expresó Gonza a El Tribuno, durante el lanzamiento.

Lo acompañaron su esposa, Lucía Martínez, y la editora Magdalena Paz Posse, quien realizó el arte y diagramación. También estuvieron presentes amigos, familiares del periodista y medios.

"Este libro es el testimonio del tercer juicio por la verdad realizado en San Salvador de Jujuy por un caso muy específico: el traslado aéreo de 90 presos políticos, de los cuales 78 eran varones y 12, mujeres", destacó.

Contó que en octubre de 1976, los llevaron en un avión Hércules y otra aeronave militar desde la cárcel de Villa Gorriti de Jujuy al campo de concentración en La Plata.

El periodista es uno de los sobrevivientes del vuelo. "Yo soy uno de los 90 presos trasladados en ese vuelo de fortísimas torturas. Soy un sobreviviente. Los que subían a esos vuelos no sabían si volvían. Me salvé. Yo digo que por el destino, por una buena estrella, por circunstancias de la vida no fuimos un vuelo de la muerte, de los tantos que hubo como metodología de la represión y el genocidio", relató.

El juicio se ventiló 39 años después. "Como todos los juicios por la verdad se desarrolló tras muchísimos años, lo que denota que la Justicia había perdido su brújula, sentido, función con la dictadura y tardó mucho en recuperarse, incluso había perdido su majestad de la justicia", señaló.

Y añadió: "Aún estamos en reconstrucción de la democracia, puesto que la democracia de hoy tiene unas fuertes deudas en lo social, en lo moral, con el fenómeno de la corrupción".

En su obra, Gonza refleja sus consideraciones personales y hace referencia al contexto político de aquel tiempo. "Tenía pertenencia política, siempre estuve en el justicialismo", dijo.

Como anexo, el libro tiene la resolución judicial. "Ese legajo quedó para la historia. Inclusive he insertado como anexo del libro el fallo completo condenatorio del Tribunal Oral Federal que trató el caso", indicó.

Gonza contó que el 24 de marzo de 1976, la noche del golpe de Estado en Argentina, él estaba en la Casa de Gobierno de Jujuy. "Eramos funcionarios del gobierno justicialista del ingeniero Snopek y en el mismo momento en que a la presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón la sacaban de la Casa de Gobierno en helicóptero, a nosotros nos sacaban y nos llevaban al regimiento", aseguró.

Expresó que la primera noche fue de tortura porque empezó a aplicarse el manual de procedimientos que la dictadura tenía y que se repitió en Salta y en todas las provincias del país.

"Nos detuvieron allí. Esa noche ya nos ataron, nos tabicaron; es decir, nos vendaron los ojos y nos hicieron un par de intentos de fusilamiento. Lo mismo hacían en Salta con otros presos políticos y así comenzó la noche negra, la más trágica de la historia argentina", finalizó.

Ser periodista desde los 17 años

La obra de Juan Gonza, de 456 páginas, fue editada por Mundo Gráfico.

“Operación Vuelo 718 - Con la memoria encendida”, rescata los testimonios que, en julio de 2015, terminaron con un exteniente del Ejército y 10 agentes del Servicio Penitenciario Federal sentenciados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y torturas.

Gonza, nacido en Jujuy, es un periodista con más de 50 años de oficio en las redacciones de El Pregón y El Extra de Jujuy, la revista Actualidad de Tartagal y los diarios salteños Norte y El Tribuno, en el que se desempeñó como subdirector por un breve lapso, tras la restauración de la democracia.

Actualmente dirige, como propietario, desde hace 27 años el Semanario Nueva Propuesta en Salta.

Recibió el premio Adepa a la Libertad de Expresión y el Galardón “Martín Miguel de Güemes” al Honor y la Ética.

“Cuando tenía 17 años militaba en el Movimiento Secundario y llevaba los partes de prensa al diario El Pregón. Un día el secretario general del diario me paró en la puerta y me dijo si me quería probar como periodista, le dije que sí y todavía me estoy probando, y todavía estoy aprendiendo porque mi máxima aspiración, y esto es muy de García Márquez, es ser un muy buen cronista, nada más que eso”, finalizó.