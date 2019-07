Padres de brigadistas "Nos fuimos con una luz de esperanza"

En cuatro meses se cumplirán cinco años del trágico e indignante incendio donde murieron cuatro brigadistas -28 de octubre de 2014-. Ocurrió en las serranías ubicadas a unos 35 kilómetros al este de la localidad salteña de Guachipas. Un auténtico infierno donde perdieron la vida Mauricio Valdez (27), Martín Albarracín (27), Víctor Ferreyra (37) y Matías Vilte (22). Ayer, tres de los familiares de las víctimas se reunieron con el procurador general Abel Cornejo para agilizar las acciones.

"Estuvimos con el procurador y le pudimos comentar lo ocurrido aquel día -28 de octubre-, y solicitamos que se tomen medidas al respecto", le dijo a El Tribuno Omar Valdez, y continuó: "Queremos que tomen medidas con los fiscales que hasta el momento no hicieron nada, es el caso del doctor Portal, las doctoras Poma y Romero Nallar quienes hicieron dormir la causa". Junto al padre y la madre de Mauricio Valdez, Omar y Valeria, estuvo también la señora Rossana Chaves, madre de Matías Vilte.

"La verdad que nos fuimos con una luz de esperanza, el procurador se comprometió que en la parte penal hará todo lo que esté a su alcance", apuntó Valdez acerca de las respuestas que obtuvieron por parte de jefe de los fiscales. La reunión fue en horas de la mañana en los despachos de Abel Cornejo. El otro de los apuntes que habían llevado los padres de las víctimas, fue el tema de la fiscal de Estado, Pamela Calletti, quien interpuso un recurso "donde señala que la Provincia no tiene ninguna responsabilidad en el hecho y eso no esa así", dijo Valdez. Respecto a este último tema, por tratarse de la parte civil el procurador les dijo que no puede hacer nada al respecto.

Según familiares de las víctimas, Abel Cornejo asumió la responsabilidad de analizar las actuaciones que hasta el momento tuvieron los fiscales a cargo. Acción que viene realizando con el resto de los investigadores en el Ministerio Público donde en una de las causas apartó a cuatro fiscales de los cuales a uno se le abrió un sumario interno. "Además de la inacción, cuando tuvieron que imputar lo hicieron con la carátula de "supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público', otro de los cambios que se deberán hacer también en esta causa", señaló Omar Valdez. Los padres de los brigadistas solicitaron que la carátula sea "homicidio simple".