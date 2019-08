¿Cómo nos afecta la luna?

En astrología cuando queremos conocer la energía del día, lo primero que observamos es la luna, la fase en la que se encuentra, el signo por el que está transitando y después todos los contactos que hace con otros planetas. También miramos el cielo como un todo, es decir, la ubicación del resto de los planetas y sus aspectos.

Pero la luna, sin dudas tiene su magia y su incidencia en nuestra energía. Es la luminaria que rige al mundo femenino, ya que bailamos acompasadas a su ritmo con nuestro ciclo, también de 28 días. Y además, ¿no me digas que nunca te cortaste el pelo con luna creciente para que te crezca más rápido o en luna nueva para que te crezca más cantidad y sano? ¿nunca hiciste algún ritual con luna llena? Preguntá en neonatología cuántos bebés nacen con luna llena?

Mito o realidad la luna nos hechiza y vibramos con su energía. Obviamente a todos nos puede afectar de forma diferente por la situación de la vida que estemos pasando y también depende de nuestra carta natal, que es una foto de nuestro ADN energético.

Por eso te propongo que tengas un ¨diario lunar” a partir de ahora, donde puedas registrar cómo te vas sintiendo con los cambios de las fases lunares. Es una buena forma de conocernos más y saber “cómo nos pega”.

Todos los meses la luna pasa por cuatro fases, nueva, creciente, llena y menguante. Cada fase dura una semana aproximadamente y transita por los 12 signos del zodíaco en 28 días, estando 2 días y medio en cada uno.

Hoy les voy a contar sobre la energía de Luna Llena de Leo, en Acuario, que justamente fue ayer, 15 de agosto. Por lo que andamos bajo esta influencia energética.

La energía de Luna Llena en general nos indica finales de ciclos, algo termina para que otra cosa comience. Muchas veces son temas internos: patrones, actitudes, formas de ver la vida, etc. y otras veces, pueden ser relaciones que ya no nos aportan más y el universo “se las lleva”, trabajos que no nos hacen bien, o mudanzas.

Síntomas que estamos bajo el efecto lunar: dolores de cabeza, insomnio, cansancio, tristeza, ganas de dormir mucho, cero pilas, mal humor, ganas de comer de todo y mucho, ganas de llorar y llorar. O quizás nos pase todo eso junto y también puede pasarnos los contrario, que estemos hiper activos y con la cabeza a mil. Con ganas de comer de todo, todo el tiempo (ojo si estamos haciendo alguna dieta hay que tener a mano muchos snacks fit en la cartera!). Las emociones se ven muy afectadas, desbordadas y no terminamos de ver con claridad.

Una noche de luna llena como hoy…

Esta Luna Llena en el eje Acuario-Leo (en astrología nos manejamos por ejes: estos dos signos son opuestos complementarios) nos remite entre otras cosas a romper patrones desde Acuario y a resurgir con una nueva identidaddesde Leo, ya no sos el que eras el año pasado (y quizás tampoco sos el mismo que el mes pasado). Acuario nos ayuda a liberarnos de viejas estructuras, de esas voces que nos dijeron como “deberíamos ser”.Hoy somos otros, evolucionamos. y Leo nos habilita a mostrarnos como somos, con nuestros talentos, dones, brillo propio.

Silvina Pengov: astróloga taróloga, master reiki & terapeuta floral, conocida en las redes sociales como @eluniversoquenoves.

Puede que internamente estés sintiendo un tironeo interno ya que Venus (el planeta del deseo y las relaciones) también está en Leo pegadito al sol, por lo que un nuevo deseo esta emergiendo dentro nuestro. Marte (el guerrero) también te pide actuar desde ese deseo o que hagas cosas por conseguirlo, y Mercurio (la expresión) nos pide hablar sobre eso. Hay que ver si nos hacemos cargo o seguimos en piloto automático.

La luna está de la vereda de en frente, trayéndonos en su vibración más baja, voces internas de viejos mandatos y sobre todo dándonos poca claridad respecto al camino a seguir, generando una tensión interna que quiere liberarse. Si vibramos alto, es una apertura energética a romper cadenas e ir por ese nuevo deseo que nos mueve, a expresarnos con originalidad y creatividad.

Mi recomendación con esta luna es que no tomen decisiones y se animen a transitar este sube y baja de emociones. Lo mejor que podemos hacer estos días es tomar mucha agua, comer liviano, meditar, descansar. Y si estamos pasados de energía: correr, hacer crossfit o cualquier actividad que sientas que te libera.

Preguntas a responderte en este nuevo diario lunar: ¿Quién sos hoy? ¿Quién te dijeron que eras o tenías que ser?¿Quién te gustaría ser? ¿Conectás con tu deseo interno? ¿Qué querés hoy? ¿!ué te gustaría hacer? ¿Qué vas a hacer respecto a eso?

Te dejo con todas estas preguntas para que te vayas explorando hasta la próxima Luna Nueva, que vamos a aprender a intencionar. Pero para eso faltan unos días. Aquí y ahora: ¡Feliz Luna Llena!