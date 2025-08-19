“Se juzga como un gran pecado”: Sabrina Rojas defendió a Gimena Accardi por su infidelidad

Luego de que Gimena Accardi terminó por reconocer una infidelidad durante la relación con su ex pareja, Nicolás Vázquez, y entre las figuras que se pronunciaron al respecto, Sabrina Rojas defendió la imágen de Accardi: “Se juzga como un gran pecado”.

“Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres”, inició Rojas en un extenso descargo entre sus historias de instagram, frente al gran revuelo que generó la intérprete al confesar su “desliz”.

Así que Rojas no perdió oportunidad para tirarle un palito a su ex, Luciano Castro: “Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio”.

“Ahora, cuando la mujer es infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su "pecado" (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar”, concluyó.