Campazzo: “Aceptamos la presión y la responsabilidad”

El base cordobés Facundo Campazzo es uno de los jugadores más carismáticos de la Selección argentina de básquet. Por su simpleza y la calidad como deportista, la gente lo busca para pedirle fotos y autógrafos cada vez que termina un partido, en el combinado nacional y en el Real Madrid.

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Campazzo se hizo un tiempo para dialogar con El Tribuno y contó: “Aceptamos la responsabilidad y la presión para intentar lograr algo importante en esta competencia”.

Argentina va por el buen camino aunque ya tuvo un traspié, tras apabullar a Uruguay, vencer con lo justo a República Dominicana y la inesperada caída de ayer ante México, por 72 a 64 (Campazzo no jugó).

“Ganamos partidos importantes, ante Uruguay encontramos la dinámica que estábamos buscando, aunque obviamente cometemos errores y en ese juego precisamente ellos no jugaron su mejor partido”, sostuvo tras recordar que el debut terminó 102 a 65 (27-2 en el primer tiempo).

Sobre los resultados que tiene este equipo en la competencia más importante del continente, el base sostuvo: “Estoy conforme con lo que hicimos hasta el momento tanto en defensa como en ataque, además de la solidaridad del equipo. En estos partidos muchos anotaron y nos sentimos muy felices estando acá”.

El seleccionado jugará las semifinales de la competencia esta noche y Campazzo indicó que pese a lo disputado “no debemos conformarnos con lo que hicimos hasta aquí”.

“Realmente no nos ponemos el cassette, pero hay que ir paso a paso. Una vez que termina un partido ya nos enfocamos en el siguiente y esto es día a día. Son muchos juegos en tan pocos días que hay que estar alertas, porque el cuerpo y la mente te pueden jugar una mala pasada”.

A fin de mes comenzará a disputarse el Mundial de China y el seleccionado nacional toma estos Panamericanos como parte de la preparación.

“Estamos bien, lo importante es que el cuerpo técnico tiene el poder de manejar la rotación a la perfección, así que tenemos que estar tranquilos en eso”, dijo. Y sobre la chapa de candidatos, comentó: “Aceptamos la responsabilidad, esa presión, sabemos que podemos conseguir algo importante en este torneo, ya sea una medalla o lo que sea y vamos en busca de eso, pero no debemos volvernos locos con pensar en el primer puesto y repito, hay que ir paso a paso, construyendo la dinámica, nuestro ADN”.

Al igual que la mayoría de los deportistas, Campazzo luego comentó: “Vivir esto como si fuesen unos mini Juegos Olímpicos, poder ver a otros deportistas, conocerlos, ver distintos deportes, es muy lindo. Por eso cuando me preguntaron por los Panamericanos no dudé un segundo en venir”.

Por la semifinal, a las 23

Luego de la derrota de ayer frente a México por 72 a 64, el seleccionado argentino de básquet masculino clasificó en el primer puesto de la zona B y esta noche, desde las 23, jugará la semifinal frente a EEUU o Puerto Rico (se definía anoche).

El entrenador argentino Sergio Hernández ayer le dio descanso al base Facundo Campazzo, al alero Gabriel Deck y al interno Luis Scola, pero los tres volverán a la principal formación esta noche.