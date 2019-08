Un acusado de sustracción de menor se defiende por Facebook

Utilizando esta red social, desde Paraguay, salió a aclarar algunos puntos.Para ello no tuvo reparos en ventilar intimidades de su propia hija.

Una extraña y novedosa forma de eludir la Justicia y a la vez esbozar una defensa sobre las acusaciones públicas que le hiciera su expareja utilizó un ciudadano paraguayo.

El hombre contestó a las acusaciones a través de una red social, y para defenderse de lo señalado por su expareja no dudó en hacer público parte del expediente donde se ventilan cuestiones íntimas de su propia hija, de solo 9 años.

El hombre fue acusado por su expareja de no devolver en tiempo y forma a la niña, tal como lo había firmado en un juzgado de Paz en enero de 2019.

Desde entonces Guadalupe Salas solicitó a la Justicia la restitución de su hija retenida en una ciudad de Paraguay.

El sujeto consiguió a través de la Justicia de su país una serie de medidas cautelares que al parecer están impidiendo la restitución de la niña a nuestro país y a su madre, pero a la vez hace caso omiso a la Justicia argentina, de la que según datos de la madre de la niña estaría en rebeldía.

El texto de su defensa pública a través de las redes lo ponemos a disposición, aclarando que los párrafos en los que el sujeto vulnera los derechos de su propia hija han sido eliminados.

La autenticidad del texto está librado a lo que publicó en su cuenta de Facebook.

Su posición pública

Julio Salazar: soy el padre de la niña y expareja de la señora Guadalupe Salas.

... el grado de difamación hacia mí persona hace que salga a aclarar:

1- Yo traje a mi hija con permiso de la madre, de vacaciones, sin usar ningún ardid ni enga ño.

Ella me la entregó sin inconvenientes, ya que ese tipo de viaje ya lo hicimos antes.

2- Durante la estadía de mi hija conmigo me confesó (texto eliminado)...

3- La Justicia decidió que mi hija se quedara conmigo mientras se investiga el caso.

Mediante una medida cautelar se me exige no devolver a mi hija a su madre, dejando sin efecto el vencimiento del permiso, así que no la robé ni secuestré a la niña.

De esa manera el padre biológico de la niña relata el porqué de su negativa a devolver a la criatura, amparándose en una supuesta cautelar que lo obliga a hacerlo.

4- Mi hija vive conmigo y una de mis hermanas en una casa familiar, el negocio que describe la nota no es tal.

Luego aclara: "Es un restaurante familiar (el mismo fue verificado por Interpol debido a una denuncia anterior de la madre de mi hija)".

5- Mi hija ya declaró en la causa (lo compartiría acá pero forma parte del expediente), solo puedo decirles que es horrible.

Allí el hombre describe la situación de su hija y acusa a la madre de avalar un delito cometido por un tercero.

Luego prosigue: "A raíz de la declaración de mi nena la Justicia decidió no hacer lugar al pedido de restitución que hizo la madre... ya que priman los derechos del niño por sobre cualquier otra cosa, y ahí, con su madre, mi hija no está segu ra.

6- "El juicio continúa y en algún momento llegaremos a la causa penal donde la madre también es cómplice", asegura. Por último, la madre se puede comunicar con mi hija, tiene mi teléfono y puede venir a verla si está a su alcance.

Luego manifiesta "... mi hija esta bien acá, va a la escuela, representó a la escuela en las Olimpíadas de matemática y hace catecismo en la iglesia de ciudad... mi familia y amigos en Salta me conocen y pueden confirmar o no lo que digo... Como dije, no puedo compartir acá pero todo lo que digo está en el expediente del juicio que se lleva adelante.

Consultada la mamá denunciante, la misma dijo que todo lo que el sujeto manifiesta no es exacto y que la causa de su negativa se debe ventilar en el país de origen, donde están asentadas las denuncias y no a través de las redes sociales, donde solo consigue atentar contra el derecho a la privacidad de su propia hija. "El debe comparecer ante los jueces ar gentinos", sentenció.

Obligado a no devolver



El hombre acusado de sustracción de menor hizo llegar además, a través de los soportes tecnológicos actuales, un facsímil de la Justicia de su país que firma una jueza de primera Instancia de la Niñez y la Familia donde expresamente ordena la prohibición de salida del país de la niña.

Ese facsímil subido a las redes sociales identifica plenamente a la pequeña, a la que su propio padre indica una serie de acontecimientos que son estrictamente procesales y lesivos para su integridad y sus derechos.

Una defensa extraña.