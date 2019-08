Conmebol decide dar a conocer los diálogos del VAR

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) compartir con la opinión pública los registros audiovisuales del proceso de revisión del VAR (Árbitro asistente de video) en los partidos bajo su organización, como los de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, entre otras competiciones.

En un comunicado el ente rector del fútbol sudamericano informó que “la Dirección Arbitral de CONMEBOL, conforme a sus principios transversales de transparencia en la gestión y justicia deportiva, decide dar un paso más en la gestión del video arbitraje y ofrecer a partir de ahora los registros audiovisuales de la consulta entre el árbitro y el centro VAR”. Y agregó que “de esta manera, los aficionados y la opinión pública podrán conocer en primera persona cómo se realiza la revisión de la jugada, así como la conversación mantenida entre el árbitro presente en la cancha y el centro de video arbitraje”.



En el mismo comunicado, el presidente de la Comisión de Árbitros de CONMEBOL, el brasileño Wilson Seneme, manifestó que “el VAR es una herramienta que ha llegado para quedarse en el fútbol internacional, y por ello necesitamos que el proceso de adaptación tanto de árbitros, como también de jugadores, aficionados y periodistas se realice con la máxima transparencia”.



“En este sentido, la posibilidad de acceder al registro audiovisual dará a conocer cómo se lleva a cabo la revisión de una jugada dudosa desde el momento que se detiene el juego, hasta el momento en el que se toma la decisión arbitral”, completó Seneme.



“Esta medida será aplicable a todos los partidos CONMEBOL que se disputen a partir de este momento”, concluyó el escrito.

Difunden el diálogo del primer penal que le dieron a River

La televisión paraguaya difundió el audio del diálogo del árbitro Víctor Carrillo con los jueces del VAR, con el brasileño Raphael Claus a la cabeza, en el foul de penal de Joaquín Larrivey sobre Nicolás de la Cruz, que fue el 1 a 0 de Nacho Fernández, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores del partido entre River y Cerro Porteño.

Parte del diálogo que tuvo el árbitro Carrillo con los asistentes del VAR, se produjeron en estos términos:

Desde la cabina le avisan al juez sobre una posible jugada para revisar.

-Carrillo: “No veo nada yo”.

-Un asistente indica: “La tiene el arquero”.

-Claus: “Chequeando, chequeando”.

-Carrillo: “Veo toque casual”.

-Claus: "Ok, Víctor, tranquilidad. Chequeando".

-Claus: "Ok, me da esa low boy (cámara grúa). Vuelve atrás, un poquito atrás. Un poquito más. Slow motion. Subió legal. Deja seguir, deja seguir. Balón. Vuelve atrás. Un poquito más".

-Asistente del VAR: "Tómate tu tiempo, Víctor. Tómate tu tiempo".

-Claus: "Punto de contacto, aquí. Para, penal. Para. Asegura Víctor. No reanudes, Víctor. No reanudes. Me da otra imagen, otra imagen. No, ésa no es clara. Otra imagen. Otra imagen. Necesito un minuto.

-Asistente del VAR: "Esta aquí es close up"

-Claus: "Me la da la de offside (se refiere a la cámara)".

-Asistente del VAR: "Haz la señal, Víctor, haz la señal".

-Claus: "Asegura, Víctor".

-Carrillo: "Estoy haciendo la señal, estoy haciendo la señal".

-Claus: "Vuelve a la cámara del primer plano".

-Operador: "Ya está la cámara de impedimento (offside en portugués)".

-Carrillo: "Estoy haciendo la señal".

-Claus: "Sí, es ese punto. Para mí es penal".

-Asistente 2 del VAR: "Llama, llama".

-Asistente VAR: "Estoy contigo".

-Claus: “Víctor, sugiero revisión. Venga a mirar la jugada, por favor”.

-Carrillo: “Momento, vamos a revisar”.

-Claus: “Esa imagen es mejor”.

-Asistente: “¿Abriste la señal, Víctor?”.

-Carrillo: “Sí, sí, ya la abrí”.

-Claus: “Ese es el punto de contacto que va a mirar cuando llegue, ése es el punto de contacto que va a mirar cuando llegue”.

-Carrillo: “Ya estoy acá”.

-Claus: “Sí, ahora me da paso a paso. Vuelve un poquito atrás, un poquito atrás y seguimos para adelante. Ahora quiero ver el contacto. El número 9. Mira las travas (tapones) en la canilla”.

-Carrillo: “Ahora es en vivo. Es el número 9”.

-Claus: “Es natural (se refiere a cámara en vivo). Exacto. Ahora es natural”.

-Carrillo: “Correcto, el número 9, entrada temeraria. Amarilla y penal. ¿Correcto?”.

-Claus: “Sí, concuerdo, Víctor, concordamos. Exacto”.

-Carrillo: “Sí, vamos, voy a hacer la señal. Número 9 rojo”.