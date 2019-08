Fuertes declaraciones de Mariana Nannis contra la nueva pareja de Caniggia

La mediática llegó al país y estalló de bronca contra la actual pareja de Claudio Paul Caniggia. Además, confirmó que no están divorciados y “van a ir todos presos”.

Mariana Nannis explotó en su llegada a la Argentina, horas antes de visitar el programa de Susana Giménez, en donde hablará de todo.

La mediática fue interceptada por una movilera del programa Confrontados y allí estalló de bronca en contra de la actual novia de su expareja.

“Yo no puedo ir donde vive mi marido con la prostituta drogadicta esa, olvidate. Yo me voy a juntar con los abogados”, inició muy caliente la rubia.

“Pasé 33 años con él, imaginate si van a pedir un bozal legal, con las cosas que yo sé de mi marido. Esto es una mierda, entonces lo viví como una mierda, nada más”, dijo en contra de su expareja, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia. LE PUEDE INTERESAR Mirá las fotos del nuevo "novio" de Pampita A dos semanas de recibir el alta médica, volvieron a internar a Cacho Castaña

Cuando la cronista le consultó entonces si podía confirmar la separación, ella lo negó: “Yo no estoy separada de mi marido, no me divorcié ni nada”.

BOMBA Y PRIMICIA ABSOLUTA DE @confrontadosok antes que en ningún lado. Mariana Nannis al llegar al país: “Yo no estoy separada; mi marido está con una prostituta drogadicta que lo tiene drogado todo el día. Van a ir todos presos”. @MandarinaTVok @canal9oficial pic.twitter.com/HnhUo8ePMS — rodrigo lussich (@rodrigolussich) August 24, 2019

“Él está con una prostituta drogadicta que lo tiene drogado todo el día, ya está”, dijo Nannis, y concluyó: “Van a ir todos presos, ¿sabés? Van todos presos”.

La noticia y el video fueron difundidos en Twitter por el periodista Rodrigo Lussich, horas antes de la visita de la mediática al programa de Susana Giménez.

Al principio se trataba de un rumor, pero después ambas partes confirmaron que ya no eran más pareja. Al parecer, la nueva novia del “Pájaro” sería la modelo Sofía Bonelli.

“Hace un año y medio que estamos separados. Ella se fue de la casa de Marbella”, había indicado el exfutbolista a través de un mensaje de WhatsApp al periodista Carlos Monti.

Fuente: Radio Mitre