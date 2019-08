Necesita una casa donde pueda vivir su hijo trasplantado

Tiene 4 años y no tiene una casa apta para volver a Orán y seguir con su tratamiento.

Esta es la historia de otra mamá a quien le toca golpear las puertas del corazón de los lectores, porque en otros ámbitos no encontró respuestas. Le toca hacer público su dolor, su rosario de "no" y de eterna paciencia. Se siente atada y necesita de la liberadora solidaridad que abraza y recompone todo lo que se ha roto.

Analía Laura Michel es la mamá del niño Omar Carrizo, de 4 años, quien fue diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo hace un año. En Córdoba recibió un trasplante de médula ósea y se recupera favorablemente en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta, donde muy pronto y afortunadamente le darían el alta médica, pero si no cuenta con las condiciones adecuadas para resguardar su salud no podrá reencontrarse con su familia que vive en Orán, en el humilde barrio Chatarrero de esa ciudad.

Imaginemos cuánto ayudaría a este niño que viene atravesando con mucha fortaleza un verdadero calvario, poder recibir los abrazos de sus tíos, primos, abuelos... en su propia casa, dejando la vida entre las paredes del hospital donde ya pasó más de un año.

"No nos podemos ir porque donde vivimos en Orán no están dadas las condiciones para Omar, porque él tiene las defensas bajas y sigue en tratamiento y recuperación. Necesita ciertas condiciones de habitabilidad con las que no contamos", dijo su mamá, Analía Michel.

Agregó: "Me prometieron muchas cosas en Orán y no me cumplieron, por eso estoy en esta situación".

Concretamente, Omar, de 4 años, necesita una casa en óptimas condiciones para evitar que se enferme y pierda lo ganado en salud hasta ahora con tanto sacrificio.

Requiere además de recursos económicos para afrontar los gastos propios de su tratamiento que continúa por un tiempo largo todavía.

Se hizo una campaña antes de la operación que se denominó #OmarNosNecesita y los vecinos fueron muy generosos, pero "hay mucha pobreza, tampoco alcanza lo que dona la gente para una casa", comentó Analía con una sombra de desesperanza en la mirada.

Por eso apela a todos los corazones solidarios a fin de que Omar recupere las ganas de vivir, al poder estar en familia.

Omar y su mamá viven en el barrio Chatarrero, casa 240 de Orán y necesitan de todo: pañales, ropa, muebles, mercaderías. Para comunicase con su mamá Analia, el celular es (387)155409490.

Si quieren donar para ayudar personas de otras provincias o localidades, el número de cuenta es: 410309476764636 (caja de ahorro) CBU N´ 2850103740094767646368, titular Analia Laura Michel Cuit 27-32135171-4.

"Yo no sé cómo agradecer a las personas que me ayudan. Solo Gracias", dijo Analía.