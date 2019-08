Macri aseguró que Ganancias "es el impuesto más justo y solidario"

En el cierre de la Jornada El Campo y la Política IV, organizada por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), el presidente Mauricio Macri ratificó ayer que se opone a las retenciones a las exportaciones del campo y aseguró que Ganancias ‘es el impuesto más justo y solidario‘.

‘Ya dijimos que no creemos en las retenciones. Es un impuesto muy malo que castiga a aquellos que quieren producir más. El impuesto más justo y más solidario es el impuesto a las Ganancias, que es que cada argentino con capacidad, con talento de hacer, de producir, de crear, comparta parte de su trabajo con un impuesto que solidariamente recae sobre aquellos que necesitan más apoyo del Estado‘, afirmó el mandatario.

Por otro lado, metiéndose en la carrera hacia las elecciones de octubre, Macri hizo una alusión clara al Frente de Todos al advertir que hubo ‘un cambio enorme‘ en la plataforma electoral. ‘Qué bueno que el kirchnerismo, que tuvo dos gobiernos consecutivos de destrucción presupuestaria, ahora pone como eje el equilibrio fiscal‘, señaló.

En relación con su gestión, Macri afirmó que ‘en lo económico estamos en una situación compleja‘ y aseguró que ‘tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven no han sido suficientes, no hemos podido, pero ya hay bases para lograrlo‘. Fuente: A24