"Nos equivocamos", dijo Rafael Klejzer, el líder de la CTEP que irrumpió en los shoppings

Rafael Klejzer trabaja en una distribuidora láctea y es el líder de la CTEP en la Ciudad de Buenos Aires. Militantes de la organización irrumpieron ayer en los shoppings porteños para reclamar la emergencia alimentaria.

Este miércoles, apenas 24 horas después de lo ocurrido, el dirigente social dijo que se arrepiente de la metodología utilizada para la protesta en esos centros comerciales, y sobre la relación que mantiene con Juan Grabois, indicó que se manejan con independencia: "Juan es un gran compañero pero no tengo porque avisarle", indicó.

Juan Grabois, referente de la CTEP

La aclaración es necesaria ya que Grabois, via Twitter, se despegó de las acciones llevadas adelante en los centros de compras porteños y subrayó que no participó ni organizó las mismas.

SOBRE MANIFESTACIÓN EN SHOPPINGS

Le pido a la prensa canalla y al gobierno que dejen de atribuirme acciones en las que no participé ni organicé. De todo lo que yo impulso o propongo, con errores y aciertos, me hago cargo, pongo la cara y el cuerpo. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 11, 2019

En diálogo con Perfil, Klejzer explicó el rol de la CTEP, el reclamo de fondo, cuánta gente representa y cuánto ganan.

Pregunta: ¿Por qué eligieron esa metodología?

Respuesta: La semana pasada estuvimos cuatro días haciendo ollas en la jefatura de gobierno y no nos atendió nadie, no se hizo visible. Nos agarraron las ganas de querer resolver esto y decidimos ir al shopping porque ibamos a tener una caja de resonancia. Creo que nos equivocamos. Hoy se discute en la agenda la forma y no el fondo. Queremos solucionar el hambre, no en términos de conspiración. En base a eso pagamos un costo alto para poner en agenda el tema de la pobreza en la cuidad porque el blindaje mediático que tiene Horacio Rodríguez Larreta es impresionante.

Pregunta: ¿Cuál es el reclamo de fondo?

Respuesta: Queremos la emergencia alimentaria en la Ciudad. Están los recursos. Si no lo haces es porque crees que no hay problema de alimentos para la población o sos un cínico. Larreta está desaparecido, su ministra también. Hoy vemos algo que son los nuevos pobres. Esos no tienen estrategia de supervivencia como si los viejos que tienen la red de contención. El nuevo pobre de Floresta, Pompeya, Mataderos, tiene vergüenza y no quiere ir. Se la pasa yirando, termina en una iglesia y no dan a basto.

Pregunta: Dijiste "nos equivocamos". Me gustaría volver a eso.

Respuesta: Y si, porque todo se quedó en el método y no en el verdadero problema.

Pregunta: ¿Te arrepentís?

Respuesta: Si. No lo hubiese hecho.

Pregunta: Juan Grabois se despegó del asunto. Entiendo que la decisión la tomó CTEP Capital y no a nivel nacional, donde está él. Pero es la misma organización. ¿Le avisaron?

Respuesta: Él está medio corrido de la CTEP, porque está más en el dispositivo político. Queremos mantener esa independencia. Juan es un gran compañero pero no tengo porque avisarle. La resolución de una asamblea en Capital no tiene que hacerlo.

Pregunta: ¿Ustedes tienen contacto con el Frente de Todos?

Respuesta: Estamos peleados con todos, no venimos ni del kirchnerismo ni del PJ. No estamos en ningún dispositivo electoral. Pero si me entusiasma la salida institucional de Mauricio Macri. Pero en el Frente de Todos no tenemos ninguna terminal.

Pregunta: ¿Y Grabois?

Respuesta: El espacio Frente Patria Grande es lo que coordina Juan.

Pregunta: ¿No metieron candidatos de CTEP en la Ciudad?

Respuesta: Para las mejoras materiales de nuestra gente yo hablo con todos: peronistas, radicales, PRO. Ofelia Fernández no es de CTEP, sino de Patria Grande. Y es una fenómena...

Pregunta: ¿Cuánta gente representa la CTEP en Capital?

Respuesta: Dentro de la CTEP con convenio son 10 mil personas.

Pregunta: ¿Eso que significa?

Respuesta: Por ejemplo: cartoneros son entre 6 mil y 8 mil. Luego recolección en villas en CTEP son unos 300 y luego limpieza en villas por convenio son alrededor de mil. Pero ojo, los contratos no son a través de la CTEP. La CTEP es una asociación libre, no es que tenes que estar adentro para ser cartonero dentro de la organización estatal.

Pregunta: ¿Cuánto cobran?

Respuesta: El que limpia la mierda de la villa gana 8.500 pesos y trabaja 6 horas. El recolector de lunes a sábado gana 11.500 y los cartoneros ganan 13.500 y aparte venden el cartón.

Pregunta: ¿Y que hace la CTEP?

Respuesta: Los representamos en la paritaria.

Pregunta: ¿Qué aporte hace el trabajador?

Respuesta: Tiene un monotributo social. Pero la CTEP no recibe ni un peso del trabajador, no aporta a la organización con lo que gana.

Pregunta: ¿Y vos de que trabajas?

Respuesta: En una distribuidora láctea. Laburo 6 horas por día, aparte de mi rol en la CTEP.

Fuente: Ramón Indart para Perfil