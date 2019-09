El chico de 22 años interpretó “Lost Without You” de Freya Ridings en la final del reality y se quedó con el millón de dólares de premio.

La conmovedora actuación de Kodi Lee, el cantante ciego con autismo que arrasó en America's Got Talent

Kodi Lee tenía apenas cinco días de vida cuando entró por primera vez a un quirófano. Nació con hipoplasia del nervio óptico y, a pesar de su delicado estado de salud pudo sobrevivir a la intervención. Luego tuvo que enfrentar una nueva prueba: fue diagnosticado con autismo. Al chico de California le tocó crecer con un grave problema para socializar y por momentos simplemente salir a la calle resultaba un conflicto demasiado complejo para él y su familia. Hasta que apareció la música y descubrió su increíble talento.

El miércoles en el Dolby Theatre de Hollywood, Kodi se impuso en el reality show más importante del mundo televisivo: "America's Got Talent". Interpretó "Lost Without You" de Freya Ridings y, como lo hizo a lo largo de todo el certamen, conmovió a todos los jurados y se llevó la ovación de todo el teatro. En la decisión final superó al Coro Juvenil de Detroit y se alzó con el premio mayor de 1 millón de dólares.