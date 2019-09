Valenzuela: “Se debe limitar los mandatos, la política no es una bolsa de trabajo”

Se vive tiempo de descuento de cara a las PASO provinciales del próximo 6 de octubre. Adrián Valenzuela tiene su segunda participación en una elección, esta vez como precandidato a diputado provincial por el Frente Plural, acompañando la candidatura de Gustavo Sáenz a gobernador y Matías Posadas a intendente capitalino. Asegura que está más maduró y señala que en los barrios los reclamos siguen siendo los mismos: salud, seguridad y educación.

Hace dos años usted señalaba que le alarmaba la cantidad de vecinos sin título de propiedad de sus terrenos, ¿cambió algo?

La gente sigue sin tenerlo. Esto va más allá. Cualquier figura que en 2017 hubiese llegado a la representatividad tenía que continuar esta idea simple y de burocracia, entendida desde la provincia, el municipio, y hasta de los concejales. Porque los vecinos siguen sin tener título de propietario. Actualmente, tres de cada 10 familias de Salta no tienen el título de propiedad. Este es uno de los detalles, pero hay que trabajar sobre la triste realidad que viven los salteños. ¿Va a ser fácil salir de esta crisis?, no. ¿Cómo se sale?, no hay fórmulas mágicas. ¿Tienen que eliminarse los planes y bolsones de alimento?, no. Esto es un paliativo para el día a día de muchos de los salteños.

Yo no recorro los barrio solo en campaña, sino que lo hago todos los días por mi trabajo. Y la realidad fue empeorando. Paralelamente, hay que generar empleo, no trabajo. Te voy a dar trabajo, eso suena hasta como una falta de respeto, porque lo que necesita la gente es un empleo, en blanco. Esto lo generamos articulando proyectos, trabajando y apuntalando a las pyme, y dejando de ahogarlas con impuestos.

Usted también insiste con el primer empleo para los jóvenes.

Hay una franja de los jóvenes, que tiene menos de 25 años, que no la viene pasando bien, ya que tuvieron la crisis del 2001 y continúan. Crecieron con crisis. Hay que generar oportunidades, y eso ¿cómo se logra?, a través de la educación. Desde enero venimos trabajando con el precandidato a intendente Matías Posadas, quien es diputado provincial. Él plantea la necesidad educativa, por sobre todo, para generar mano de obra. Esto lo podemos lograr con un anexo de la UNSa en la zona sudeste. En esa zona no hay terciarios. La gente de ahí tiene que cruzar la ciudad para ir a estudiar. Con los gastos que eso implica: boleto, comida, más teniendo en cuenta los problemas que tienen los estudiantes universitarios. Hay que descentralizar el Valle de Lerma, y crear un polo educativo en la zona sudeste. En el 2017 decíamos, la única manera para salir de esto es educando. No hay que olvidarse del polo tecnológico.

En este contexto de crisis, ¿qué pide la gente en los barrios?

Hace el mismo pedido de siempre: salud, educación y seguridad. Es terrible lo que estamos viviendo. Veamos el tema de salud. Conozco una vecina de barrio Libertad que tiene por trabajo hacer fila de noche, les cobra 100 pesos y las mamás se ahorran de estar toda la madrugada. Esta señora consigue cinco turnos y se lleva 500 pesos a su casa. Porque las filas siguen, no hay remedios y hay que ponerse del otro lado, el profesional está saturado y los ánimos están caldeados. En materia de seguridad comenzar a discutir la ley orgánica policial. Hay diferentes artículos donde lo tienen al efectivo, sin ningún tipo de derecho.

¿Está de acuerdo con una reforma política, que limite los mandatos del gobernador, intendentes y legisladores?

Por supuesto. La política no puede ser una bolsa de trabajo. Tienen que limitarse los mandatos. Con Gustavo Sáenz y Matías Posadas, candidato a intendente, coincidimos en esto. Tenés que tener un mandato, cumplir otro y dejar el espacio para la participación de gente nueva, de gente que va creciendo y capacitándose y tiene otra óptica. Con esto no quiero decir que hay que jubilarlo a todos los políticos, pero también hay que dejar que entre una nueva forma de mirar la situación actual.

Estaba en otro espacio en las elecciones anteriores, ¿que lo llevó a cambiar?

No es un cambio. Es encontrar el espacio para seguir participando. Mi idea era llegar a esta instancia con mi partido político, pero no lo logré. Si tengo mi agrupación municipal, Avancemos Salta, que participa en la categoría concejales y me lleva como diputado. La idea era trabajar en un nuevo espacio con un nuevo entendimiento. Y en la mayoría de los proyectos con la participación de la mujer. La mayoría de las participantes son mujeres, también la mayoría que nos reciben en los barrios son mujeres. Ellas están más empoderadas, hay que darles el espacio para que se sigan comprometiendo. Tienen un sentido que los hombres no lo entendemos.

En el último tiempo hablamos de la inclusión de las mujeres, pero como sociedad siempre nos quedamos cortos...

Por el egoísmo de los mismos de siempre. A Avancemos Salta, este partido chiquito, lo encabeza una mujer. La mayoría son dirigentes peronistas de la vieja guardia. La mujer entiende más de política y economía que los hombre, porque la vive.

Qué reflexión le quedó de su participación en las elecciones de 2017, cuando en las PASO consiguió un buen caudal de votos, pero en las generales se desinfló y perdió.

La reflexión que me quedó es que la política es el arte de lo posible. Y cada uno, desde su lugar tendrá, que analizarlo. Me dejó mucha experiencia y madurez. Hoy entiendo la política desde otro lado. El concepto que tengo de política y de involucrarme era totalmente diferente al que siento y transpiro hoy.

¿Cómo piensa que jugarán las elecciones nacionales en el resultado de las provinciales?

No van a jugar para nada. El salteño siempre fue menospreciado. Y creer que con un subsidio o un bolsón el salteño va a votar lo que algunos quieran, no creo que eso sea así. Dios atiende en Capital Federal y la realidad allí es muy distinta a la que vivimos nosotros. El salteño sabe a quien va a elegir. El salteño tiene su decisión.

Viendo la cantidad de candidatos que hay y que eso podría dificultar la votación con boleta electrónica, ¿cree que deben replantearse las PASO?

Estoy de acuerdo a medias. Se gasta mucha plata en las PASO. Creo que vamos a terminar quedando en las PASO como un recuerdo democrático. Decía a medias, porque algunas veces en las internas partidarias no hay tanta democracia, porque no pueden llegar a participar todos y terminan siendo los que se eligen a dedo. Creo que vamos a terminar sin PASO y con internas partidarias.