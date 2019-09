Alberto llega hoy a Salta para impulsar al Frente de Todos

Alberto Fernández se presentará hoy en Salta para encabezar un acto político en el que buscará darle impulso a los precandidatos que integran el Frente de Todos, de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) provinciales que se celebrarán el próximo 6 de octubre.

La llegada del candidato a presidente, que se impuso en las PASO del 12 de agosto con un contundente triunfo sobre el presidente Mauricio Macri, se confirmó pasado el mediodía de ayer luego de que Cristina Fernández cancelara sorpresivamente su presencia en el estadio Delmi, donde iba a presentar su libro autobiográfico "Sinceramente" en dos actos para unas 30 mil personas en total.

Imprevistamente, la expresidenta solicitó en la mañana de ayer autorización ante dos Tribunales Orales Federales (TOF 2 y 7) que siguen diferentes causas por supuesto enriquecimiento ilícito y corrupción, y rápidamente fue autorizada a viajar a Cuba, por sexta vez en el año, según señalaron fuentes judiciales y el Instituto Patria.

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos viajó en la madrugada de hoy a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra bajo tratamiento médico en La Habana, por lo que la senadora nacional suspendió las actividades proselitistas hasta su regreso, el 8 de octubre.

Hasta anoche, al cierre de esta edición, referentes del Frente de Todos en Salta todavía no tenían confirmada la agenda de Fernández en la ciudad, pero se especulaba con que el candidato a presidente realice un solo acto que, a diferencia de la que iba a ser la presentación de su compañera de fórmula, será político y con un fuerte mensaje de apoyo para los candidatos de todas las categorías del espacio que encabeza.

Fernández llegará a Salta en un vuelo que aterrizará entre las 17 y las 18 y se dirigirá directamente al Delmi, donde encabezará el acto que se realizará en el interior del polideportivo.

A una semana de las PASO provinciales para elegir candidatos a gobernador de cada frente, Fernández visitará Salta en el marco de la interna del Frente de Todos entre el postulante del Partido Justicialista (PJ) salteño y actual vicegobernador Miguel Isa y el diputado nacional kirchnerista Sergio "Oso" Leavy.

Desde el espacio de Isa, anticiparon a El Tribuno que el vicegobernador recibirá a Fernández a su llegada a Salta, tal como estaba previsto que se hciciera con su compañera de fórmula.

Luego, en el acto, se espera la presencia de destacados dirigentes sociales, políticos y sindicales; así como de referentes de la cultura, el deporte y los derechos humanos, tanto locales como nacionales.

Al igual que se iba a hacer en la presentación de Cristina, quienes no cuenten con invitaciones podrán seguirlo desde la pantalla gigante apostada en las inmediaciones del estadio y desde las redes sociales de Alberto Fernández. No obstante, los organizadores no descartaron permitir el ingreso de militantes sin pulseras en caso de que quedaran espacios vacíos adentro.

En diálogo con El Tribuno, Sergio Leavy lamentó la situación de la hija de Cristina Fernández, que llevó a la expresidenta a suspender nuevamente su visita a Salta, pero destacó "la importancia de tener a Alberto en la ciudad para apoyar al Frente".

"Realmente, el lugar quedó muy bien para recibir a Fernández y a los compañeros que vienen a acompañarnos", resaltó Leavy, y anticipó que junto al candidato presidencial llegarán dirigentes del círculo íntimo del kirchnerismo como Oscar Parrilli.

Leavy anticipó que, una vez que termine el acto, Fernández saldrá al escenario en el exterior del Delmi para saludar a los seguidores que no hayan podido ingresar al estadio, tras lo cual volverá al aeropuerto para abandonar la ciudad, alrededor de las 22.

Críticas a Macri

Ayer, Fernández volvió a cuestionar la gestión del presidente Macri y dijo que si llega a la Casa Rosada recibirá "una economía paralizada, 40% de pobreza y 10% de indigencia".

Sin embargo, expresó: "Nos pasó con Néstor y pudimos salir de ese laberinto".

"Macri tomó mucha deuda que había que pagar en muy poco tiempo", señaló Fernández en declaraciones radiales.

Al volver a referirse a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el candidato del Frente de Todos sostuvo que "hay que hablar francamente con todos" y con "los acreedores" sobre "las posibilidades de negociación que existen".

"Macri tomó mucha plata prestada que debía pagar en poco tiempo. La condición para poder pagar es que crezcamos y podamos exportar", dijo.

"En 2015 era impensable que Argentina iba a tener la deuda que tiene hoy. Hace dos años era impensable que en un año y medio íbamos a contraer 57 mil millones de dólares de deuda con el FMI. Esta realidad da pesar, dolor, malestar", cerró Alberto Fernández.

Actividades suspendidas

La presentación del libro “Sinceramente” en Salta no es la única actividad que debió suspender Cristina Fernández por su repentino viaje a Cuba para visitar a su hija, Florencia Kirchner.

En la agenda de la compañera de fórmula presidencial de Alberto Fernández también estaba confirmada su participación el próximo martes en Ituzaingó, para realizar una recorrida por el nuevo hospital municipal, y un acto para presentar su libro el sábado 5 en Quilmes, actividades que también quedaron suspendidas.

A raíz de su anterior viaje a Cuba, también en septiembre, debió postergar su visita a La Matanza y Salta, donde se la esperaba inicialmente el 20.

Sin embargo, a casi 10 días de haber realizado su último viaje, Cristina Fernández vuelve a visitar a su hija para acompañarla en su tratamiento.