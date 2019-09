“Voy a gobernar en tierra arrasada por ladrones de guantes blancos”

Alberto pasó por la provincia ayer y encabezó un breve acto político en el estadio polideportivo Delmi en el que propuso unir a la sociedad para poner de pie a la Argentina y a Salta. El candidato a presidente del Frente de Todos cuestionó severamente la política económica y social del gobierno de Mauricio Macri y anticipó que él no se quejará por la herencia que le dejan porque la conoce.

Dos horas después de lo previsto, Alberto Fernández subió al escenario para hablarle a unas 7.000 personas que casi colmaron el Delmi. El encargado de presentarlo fue el anfitrión del mitin, Sergio Leavy. Junto a ellos también estuvieron el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y la esposa de Sergio Leavy.

El gran ausente sobre el escenario fue el otro candidato a gobernador del frente, Miguel Isa, quien fue relegado al lugar de los invitados junto al resto de los dirigentes. No obstante, el vicegobernador fue el encargado de recibir a Fernández en el aeropuerto a su tardía llegada a Salta. Allí lo acompañó su esposa, Elizabeth Kiríaco.

Una vez presentado como “el presidente” por Leavy, Fernández fue abordado por una mujer que invadió el escenario para abrazarlo. Antes de ser retirada por los miembros de seguridad alcanzó a decirle: “Te manda un abrazo grande Milagro”. A continuación, el candidato a presidente se dirigió al público para agradecer, con el estilo de su compañera de fórmula Cristina Fernández, “a todos y todas” por el acompañamiento en el acto.

La presencia de Alberto ayer en Salta se decidió rápidamente luego de que Cristina se viera obligada a suspender por segunda vez la presentación de su libro “Sinceramente” en la provincia para viajar a Cuba a acompañar a su hija, Florencia Kirchner, quien se atiende en ese país del Caribe de una delicada enfermedad.

Al orador se le hacía muy difícil conectar con el público porque los seguidores de Miguel Isa, relegados a un codo en el sector de la popular del estadio, no paraban de corear el nombre del precandidato a gobernador del frente y persistían en su posición pese a la insistencia de Alberto Fernández para que lo dejen hablar. Ese sector de la militancia no ocultó el malestar latente con los manejos en el acto por sentirse desplazados por los organizadores y se lo hicieron saber al candidato a presidente.

Cuando pudo iniciar su discurso, Fernández destacó la figura de un “guerrero formidable como don Miguel de Güemes” sic, “un orgullo para todos los argentinos y para ustedes porque en esta tierra nació”, al que destacó como “el mayor defensor de la independencia del norte”. También resaltó que Salta tiene “poetas increíbles como el ‘Cuchi’ Leguizamón, que nos llenó el alma con su poesía y con su música”.

Otra vez el candidato tuvo que interrumpirse para pedir silencio a los seguidores de Isa: “Les pido por favor que tratemos de hacer silencio un rato”. Si bien buena parte de su discurso estuvo enfocado en que el triunfo de agosto en las PASO fue posible porque el peronismo de todo el país, e incluso de Salta está unido, en la provincia quedó claro que la grieta entre los sectores de Leavy e Isa es muy fuerte y va más allá de la interna. “Quiero hablarles y que nos escuchemos”, les insistió Fernández para convencerlos de hacer silencio.

“Estar en Salta es motivo de enorme alegría”, continuó Fernández y contó que viene recorriendo el país “en todas sus latitudes” y que en todos los lugares adonde va “la gente demanda poder salir de este estado deplorable en que quedó la Argentina”.

“Resulta que en cuatro años han sumergido en la pobreza a millones de argentinos, han dejado sin trabajo a cientos de miles de personas”, lamentó Fernández y agregó que fueron una constante los “cierres de empresas y pymes en todo el país”.

El ganador de las PASO le reclamó a Macri que “recién hoy se da cuenta que esto no puede pasar. Presidente, no prometa aquello que prometió una vez y no cumplió. No vuelva a decirnos que ahora llegó el tiempo del trabajo porque lo único que hizo fue destruir fuentes de trabajo. No venga a decirnos a nosotros que llegó la hora de combatir la pobreza porque lo único que hizo es sumergir en la pobreza a cinco millones de argentinos”.

Fernández dijo que “ese es el desafío que asumimos el 27 de octubre, es el desafío que asumen ustedes aquí en Salta cuando tengan que elegir en las primarias abiertas quién va a ser el candidato, y yo celebro lo que pasó en Salta que, al igual que en el resto del país, un día entendimos que divididos solo permitíamos que Macri gane y el día que nos unimos pusimos de pie al peronismo y a las fuerzas populares, y fuimos a confrontar en democracia y ganamos nuestra primera batalla”.

“Llego a Salta, donde las primarias todavía no ocurrieron y la mayor alegría que tengo es ver al peronismo unido, la alegría de acompañar al ‘Oso’ (Leavy) y que Miguel (Isa) esté ahí acompañándonos, en un gesto democrático, como debe ser. El mayor pecado que podemos cometer es dividirnos para dejar que los que siempre arruinaron la vida de los que menos tienen vuelvan a llegar al poder”.

“Vamos a ponernos de pie en Salta y en la Argentina para darle a cada uno la felicidad que merece”, aseguró.

“Tenemos por delante muchos desafíos. Lo que nos dejan es realmente tierra arrasada. Yo no me voy a quejar de la herencia que voy a recibir porque la conozco: sé que voy a gobernar una Argentina que gobernaron ladrones de guantes blancos que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios de la Argentina y que esos negocios tuvimos que pagarlos todos y cada uno de los argentinos”.

A continuación, Fernández reconoció implícitamente algunas de las fallas en el Gobierno de Cristina al afirmar: “Vinieron a terminar con el cepo, y dejaron el cepo; vinieron a terminar con el default, y nos dejaron el default, vinieron a llenar las reservas del Banco Central, y nos dejan un Banco Central sin reservas; vinieron a terminar con la inflación y multiplicaron la inflación por dos”.

Y remarcó que quienes pagan por todo esto son siempre los mismos: los que menos tienen, los que viven de un sueldo, la pequeña y mediana empresa que da trabajo a los argentinos.

“Les propongo que de una vez por todas entendamos que debemos unir a la sociedad toda para enfrentar los desafíos que como sociedad tenemos; les propongo un acuerdo del que participen los que trabajan, los empresarios, los dirigentes para hacer de una vez y para siempre una argentina distinta”, y consideró que “no es posible que en el siglo XXI el mismo país que se jacta de dar de comer a 400 millones de personas no pueda acabar con el hambre de 15 millones de pobres de la Argentina”.

“Vamos a terminar con el hambre en la Argentina, y no va a ser la decisión de un presidente sino de una sociedad que se planta frente al hambre de los otros”, aseguró.

“Anoche (por el viernes a la noche) estuve con Cristina que quería dejarles su mejor beso para todos los salteños”, indicó.

Finalmente aseguró: “Sé que muchos argentinos creyeron en Macri y sus promesas, y sé que muchos hoy se sienten estafados” y que “acá no se trata más de dividir a los argentinos, todos debemos unirnos, abrazarnos para que la Argentina se ponga de pie y todos caminemos a un horizonte donde va a haber justicia social, educación pública, salud para todos, todos recuperarán el trabajo y no habrá especuladores”.

“Les agradezco de corazón por venir y les pido que me ayuden para que todos y todas podamos vivir en el país que nos merecemos”, cerró.

Leavy, el anfitrión

Antes de que Alberto Fernández tome la palabra, Leavy fue el encargado de abrir el acto.

El diputado nacional afirmó: “Todos los días admiro a Cristina, una dirigente que medía 35 puntos y que dio un paso al costado para que los argentinos tengamos al mejor presidente que podamos tener”.

“Gracias Alberto por el sacrificio de hacerte cargo de este país”, manifestó Leavy.