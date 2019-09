Michelle Fuente Steffen, la modelo curvy elegida por Eva De Dominici: “Veo un cambio pero la moda sigue siendo elitista”

Michelle Fuente Steffen es una de las pocas modelos curvy de la Argentina y acaba de protagonizar la campaña de la marca de trajes de baño que lanzó Eva De Dominici con la diversidad y el body positive como bandera.

“Querer es poder”, es su frase de cabecera. “Argentina tiene un mercado chico y poco desarrollado en lo que es el modelaje plus size. Las modelos somos muy pocas por lo cual tenemos mucho trabajo y poca competencia”, explica Michelle.

Michelle Fuente Steffen. Foto: MFS

Aunque es abogada y asesora como freelance a agencias y particulares en derecho de imagen, su actividad principal es el modelaje. “Hoy no podría estar fija en un estudio porque mi agenda está completa con compromisos como modelo.”

Morocha, de ojos claros, labios carnosos y tez blanca, Michelle es dueña de una belleza única. Pero más allá de sus rasgos, la energía y actitud que transmite es lo que la vuelven irresistible.

Michelle Fuente Steffen. Foto: MFS

Eva De Dominici confesó que la convocó para ser parte de la campaña de e-commerce de su marca cuando vio su perfil de Instagram. “A las modelos las elegimos por Instagram. No nos interesaba que nos pasen sus medidas o hacer un casting. Simplemente mirábamos las fotos en el Instagram y en otras redes sociales y buscábamos mujeres que nos inspiraran”, confesó la actriz a Para Ti.

“Desde el día uno me puso muy contenta que Eva, siendo una referente para la juventud, me contactara para formar parte del proyecto. Lo viví con entusiasmo y alegría porque al ser ella la comunicadora, para mi pasaba de ser solo trabajo a ser un mensaje que tal vez iba a impactar con mayor fuerza ¡y de hecho lo hizo!. El mensaje es claro y solo tiene que ver con mostrar diversidad de talles sin que eso sea tomado como algo extraño o discriminatorio”, dice Michelle en referencia a su trabajo para Diabla Swim.

Michelle Fuente Steffen. Foto: MFS

– ¿Qué te hace sentir bella?

-No sabría decirte que me hace sentir “bella” pero si se que me hace sentir segura y en poderío. La libertad me hace sentir segura… la libertad entendida como la posibilidad de elegir y de tomar decisiones por uno mismo. El momento que elegís por vos y no por lo que dice o quiere el otro, estás en poder, expresando e irradiando seguridad y esa seguridad al mismo tiempo te hace ver y sentir bello.

-¿Cómo es la relación con tu cuerpo?

-Como la de cualquier otra persona. Hay cosas que me gustan y otras que no tanto. De todos modos, es real que antes no tenía la seguridad que tengo ahora. La “relación con mi cuerpo” no era la misma, pero es normal y hasta evolutivo que con los años uno vaya de a poquito dejando lo superfluo de lado. Lo que si aprendí respecto del cuerpo es que gustarse y quererse no son sinónimos. Lo principal es quererse lo suficiente como para que si algo no nos gusta, tengamos la fuerza necesaria para aceptarlo o para cambiarlo. Siempre y cuando ese cambio sea nuestro deseo. No hay que permitir que eso que no nos gusta nos torture psicológicamente o nos impida realizar una vida normal.

-¿Cómo empezó tu carrera como modelo curvy?

-Mi carrera se dió de manera muy espontánea y si bien hoy por hoy le pongo absolutamente todo de mí, la verdad es que no la busqué. Siempre amé sacarme fotos pero en mi mente el modelaje era un imposible por una cuestión de medidas y de altura. Pero en un momento se combinó que había renunciado a mi trabajo y al tener más tiempo libre empecé a hacer algunas fotos con fotógrafos que las empezaron a publicar. Eso, sumado a que las marcas ya se estaban abriendo un poco a la diversidad de talles, hizo que me empezaran a llamar y a contactar cada vez más. Con el tiempo me reclutaron algunas agencias acá y en el mundo y así es como se convirtió en una pasión y en una profesión.

Michelle Fuente Steffen. Foto: MFS

-¿Para quienes trabajaste como modelo hasta ahora?

-Trabajé para Kevingston, COCOT, Portsaid, Yagmour, Madness Clothing, Pompavana, entre otros. También he participado de varios desfiles, tanto acá para la BAF WEEK, la FASHION WEEK como en EE.UU para la New York Fashion Week. He estado haciendo publicidad en México y algunas campañas en Estados Unidos, Uruguay, Brasil, entre otros.

–¿Cómo es ser curvy en Argentina?

-Los trabajos en general tiene muy buena repercusión porque mucha gente se siente más representada con un cuerpo curvy y eso automáticamente genera una sensación de empatía en la relación cliente-marca / público- modelo.

-¿Sentís que el movimiento body positive está instalado o le falta conquistar más espacios?

-Creo que no está instalado al 100% en ninguna parte del mundo aunque en algunos países se vea más que en otros. Quiero creer que de a poco va a ir colmando más espacios, no solo en el mundo del modelaje sino también en la tele y en el espectáculo en general. Pero hasta que la moda no deje de ser elitista, nunca se conseguirá del todo. Y para ser honesta, no se si la moda dejará de ser elitista en algún momento. Por lo pronto veo un cambio importante y en constante crecimiento.

-¿Las marcas respetan la ley de talles?

-Si bien las marcas no respetan las leyes de talles vigentes (que son provinciales) las personas tampoco se quejan. En algún punto el problema no es solo la marca que no respeta la ley, sino también la sociedad en su conjunto… tanto el ciudadano que no realiza las denuncias correspondientes, como los servicios de control que no aplican multas y sanciones ante el cumplimiento de la ley. En ese aspecto la gente se queja puertas para adentro y no acciona. Mientras eso siga siendo así y nadie le de importancia, nunca se lo va a tomar como el problema que realmente es.