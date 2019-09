“No somos un país confiable para nadie ni para nosotros mismos”

¿Qué análisis puede hacer de la decisión del Gobierno de defaultear deuda en pesos entre tenedores de Lecaps?

Es un desastre. El público no lo siente porque no es algo que se haya hecho para la gente común, que ahora lo único que ve es un dólar planchado.

Entonces al público le da la sensación de una medida positiva...

Pero tuvo el único objetivo de controlar el tipo de cambio.

¿Pero esto genera incertidumbre sobre la seriedad del Tesoro Nacional al no responder al inversor que puso sus fondos en una letra que se suponía con riesgo cero?

Por supuesto. Además, lo extraño -por no decir ridículo de la medida- es que defaultearon un bono que estaba en la moneda que uno mismo emite. Buscan demostrar seriedad con relación a pautas fijadas por el Fondo Monetario que tienen que ver con que la inflación no se dispare o mantener la estabilidad del tipo de cambio. Quieren resolver algo mirándolo desde una sola óptica.

¿Esta situación podría afectar a las empresas de tal manera que entren en cesación de pagos?

La cadena de pagos básicamente funciona por los créditos que las empresas tienen. Cuando a una se le corta empieza como un dominó, por lo que esto tiene alta probabilidad de desencadenar alguna situación de iliquidez, ya que hoy no hay un sistema bancario que pueda salir a prestar plata. Además, hay que destacar que las tasas que ofrecen los bancos son inaccesibles para las pymes, porque siguen en niveles altísimos. Esto no ha mejorado sino que, por el contrario, el mono-objetivo de mantener la estabilidad del tipo de cambio se está llevando puestas un montón de cosas.

¿Quiénes son los principales tenedores de estas Letras en pesos?

El sistema financiero argentino tiene como principal inversor a las compañías de seguros por lo que, aunque los que no tienen Lecaps crean que no están perjudicados, sí lo están a través de las compañías de seguros o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, o de los bancos privados o públicos que son inversores. O también de las municipalidades o gobiernos provinciales que tienen esos bonos. O sea que, en forma indirecta, estamos todos afectados.

¿Qué podría haber hecho el Gobierno para cuidar la estabilidad del tipo de cambio sin defaultear en moneda propia?

Era al revés. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Tendría que haber puesto primero el cepo, y luego pagar las Lecap, entonces no se iban a poder comprar dólares con el dinero de las Lecap. La segunda cosa que se podría haber hecho es algo similar a los Bonos Dólar Linked (se trata de bonos que están linkeados a una moneda, en este caso dólar). Las Letes son dólar billete, o sea que tenían que entregar billetes, y no querían gastarse las reservas. Entonces, lo que podrían haber hecho, es plantearles a los tenedores de estas letras el pago del equivalente de sus dólares pero en pesos, entonces no se gastaban las reservas y no defaulteaban.

¿Qué se podría esperar en un escenario como el que se está presentando?

Hasta acá, la afectación del mundo financiero, que es el mundo que financia los negocios del día a día de la Argentina. Las finanzas son para la economía como la sangre para el cuerpo. El país necesita que haya flujo interno de dinero, que haya movimiento de capitales, que unos compren y otros vendan, que unos paguen y otros cobren. Realizar estas medidas abruptas que rompen la confianza, lo único que hace es bloquear las venas por las cuales se mueve ese flujo. Entonces las consecuencias de todo esto las vamos a ver más adelante, porque la industria de los Fondos Comunes de Inversión, una industria que estaba creciendo muy bien, que financia muchas veces también a las empresas a través del pago de cheques diferidos a la Bolsa y las Obligaciones Negociables, está devastada. Nosotros tenemos muchos clientes pymes que se endeudaban a través de los cheques y muchos clientes invertidos ahí que ahora la están sufriendo. Hoy pasamos mucho tiempo explicando esta situación a los clientes y resolviendo.

O sea, el inversor ahora tiene su plata parada, y el que buscaba financiarse a través de este inversor ya no accede al crédito...

Tal cual. Por ejemplo: este reperfilamiento, que se dio de manera tan brusca, genera en los dueños de las pymes una sensación de impotencia porque la persona tenía un flujo de fondos que esperaba en dos días que, de repente, ya no lo tiene. Entonces, más allá del reperfilamiento, hoy hay que pensar también en la previsibilidad de las empresas.

¿Entonces el mismo Gobierno que buscaba darles reglas claras al inversor extranjero para que venga a poner plata no le respetó las reglas al inversor argentino?

Nosotros (los argentinos) perjudicamos al (inversor) de adentro y de afuera. No somos un país confiable para nadie, ni para nosotros mismos.