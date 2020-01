Docentes primarios: se titularizará con designaciones masivas

Por estas horas la ansiedad de cómo va a ser el proceso es grande. Lo que sí se pudo confirmar oficialmente es que las titularizaciones primarias (que incluyen el nivel inicial y la modalidad de jóvenes y adultos) se realizarán junto con las designaciones masivas de interinos y suplentes, en febrero.

La secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, indicó que se está trabajando en un cronograma para la puesta en marcha de las titularizaciones primarias y definiendo las sedes del interior provincial. Dijo que el servicio de internet será decisivo, dado que el sistema requiere de un buen piso tecnológico para funcionar sin fallas, lo cual es un reclamo de todos los años.

Antes de los nombramientos masivos Educación publicaría en estos días un cuadro provisorio con los aspirantes a titularizar. Luego se abrirá un período de tachas, exclusivamente para titularizaciones, para aquellos docentes que no se encuentren en la lista y consideren que sí tienen que estar porque cumplen los requisitos para titularizar. Seguramente, también se podrán plantear objeciones en el orden de mérito, si las hay.

"Docentes controlen, revisen, y aquel que considere que sí está en condiciones y no figura en el cuadro puede reclamar en el período de tachas", sugirió Marita Cerezo, miembro de la Asociación Docente Provincial (ADP).

El decreto 1.708 de noviembre de 2019 establece las condiciones que deben cumplir los docentes para poder pasar a la planta permanente del Estado. Pero aún se debían consensuar algunas especificaciones para la reglamentación de la norma, cosa que se hizo el martes pasado, cuando se reunieron autoridades del Ministerio de Educación de Salta y representantes de los gremios del sector: ADP, UDA, AMET, UPCN, Sadop, ATE y Sitepsa.

Cerezo manifestó que hubo "acuerdo" entre todos los sindicatos en que la antigedad fijada en tres años hasta el 31 de diciembre de 2018 para titularizar, "equivalen a 24 meses trabajados, teniendo en cuenta a los docentes más antiguos". De acuerdo al departamento de Foja de Servicio, añadió, ocho meses de trabajo se computan como un año. "Por lo que un maestro que trabajó durante 2016, 2017 y 2018 y tiene un concepto superior a bueno estaría en condiciones de titularizar", dijo.

La gremialista de ADP comentó que también trataron la situación de los denominados RTI, son 26 personas que habían ingresado como apoyo en cuestiones tecnológicas y ahora están como jefes de gabinete informático en las escuelas. El asunto es que cumplen los años de antigedad para titularizar pero como no ingresaron por Junta Calificadora no podían ser contemplados.

De acuerdo al Ministerio de Educación, se titularizarán aproximadamente 2.500 cargos interinos, cantidad que hace unos meses Sitepsa puso en dudas por el requisito de la antigedad. En aquel momento, el gremio advirtió que los cargos en condiciones de titularizar según Foja de Servicios se reducirían a apenas 400. Claro, con un cálculo distinto del que se hace ahora.

Patricia Caliva, delegada de Autoconvocados de la plaza de aapital, está expectante a los avances, aunque cuestionó la fecha de corte a diciembre de 2018, que finalmente no se corrió y dejará sin titularizar a docentes que trabajaron durante 2019 y con este alcanzan los tres años. Advirtió que las titularizaciones en el nivel secundario no se hicieron todavía. "Se pidió la documentación, pero no se hicieron efectivas. Estamos a menos de un mes de las mesas de exáme nes", planteó la docente.