Salta Vóley estuvo de visita en la colonia de vacaciones

Los jugadores y el cuerpo técnico de Salta Vóley visitaron la colonia de vacaciones de la Secretaría de Deportes donde compartieron juegos y experiencias con los niños y niñas que participan de ese espacio recreativo. El plantel dejó de lado los entrenamientos para su próximo compromiso en el Torneo Argentino de Clubes y compartió con chicos de diferentes edades.

Salta Vóley viene de superar en el primer weekend del torneo a Pellegrini, por un contundente 3 a 0, y luego cayó ante Tucumán de Gimnasia por otro 3 a 0. Se prepara para viajar el primero de febrero a Formosa, donde visitará a Policial y el 2 de febrero a Regatas Corrientes.

“Estas actividades nos sirven para poner los pies en la tierra, acercarnos a la gente y devolver un poco a estos chicos todo lo que Salta nos apoya entregando mucha alegría y enseñándoles algo del deporte que practicamos”, señaló Juan Ulloa, entrenador en jefe del equipo.

Hoy iniciará el segundo weekend del Argentino donde Salta Vóley no tendrá participación, pero sí jugarán el resto de los equipos de la zona A. Hoy se enfrentarán, desde las 21, Regatas vs. Pellegrini y, desde las 21.30, Policial vs. Tucumán de Gimnasia.