Enojados, deudores hipotecarios UVA marchan por respuestas

Aseguran que lo dispuesto por el Gobierno nacional, de permitir pagar en 12 cuotas el 26% acumulado por el congelamiento, no soluciona la cuestión de fondo. Esta tarde a 19 se juntan frente a la Legislatura.

Decepción. Esa es la palabra que define la sensación que les quedó a los deudores hipotecarios UVA, luego de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para "aliviar" un poco el aumento que se acumuló luego de que se congelara la cuota en agosto del año pasado.

"Quienes integramos el Colectivo Nacional Hipotecados UVA Autoconvocados nos movilizamos en todo el país. Reclamamos una atención seria, urgente e integral por parte del Gobierno nacional y del Banco Central de la República Argentina en relación a la "problemática UVA', tal como se prometió durante la campaña política por quienes hoy están a cargo del país y ser convocados a una mesa de diálogo ya que somos el sector más afectado por este sistema perverso y usurero. La inflación no cesa y el deterioro en nuestra calidad de vida se acrecienta día a día", afirmaron los afectados en un comunicados.

El Gobierno nacional anunció el martes un nuevo plan para deudores de créditos hipotecarios UVA, que establece una convergencia a lo largo de los próximos 12 meses de las cuotas que permitirá evitar un salto del 26% en el valor de cuota previsto a partir de febrero, a raíz del congelamiento establecido en septiembre pasado.

El nuevo mecanismo de compensación prevé que, en ningún caso, la cuota supere el 35% de los ingresos familiares y fue acordado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina.

Los próximos aumentos se aplicarán sobre el valor de las cuotas al mes de agosto de 2019 y serán en un principio, como máximo, del 6% mensual para los que accedieron al congelamiento dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri tras el resultado adverso registrado en las Paso.

Protesta

En Salta, los afectados se manifestarán esta tarde, a partir de las 19, frente a la Legislatura provincial. De acuerdo a las últimas cifras que se conocieron son unas 1.000 las familias que hacen malabares para pagar el crédito hipotecario que ya tiene una actualización muy fuerte.

En el documento que dieron a conocer los deudores hipotecarios salteños señalan que el Gobierno nacional no solucionó en nada el tema de fondo, ya que "la medida que adoptó es el descongelamiento gradual de las cuotas".

Durante los meses de agosto a enero las cuotas del crédito de 95.000 familias (que no representan el total de los hipotecados) estuvieron congeladas. El estado subsidió a los bancos la parte que el hipotecado no pagaba", relataron.

Y agregaron que "ahora los bancos se van a hacer cargo de ese monto, aumentando la cuota del crédito de manera paulatina hasta llegar a fin de año a recuperar el 26% de inflación que hubo entre los meses de agosto a enero (a eso el hipotecado deberá sumar la inflación mensual de los meses venideros)".

Respecto a la relación cuota ingresos, los deudores afirmaron: "Si la cuota del crédito supera el 35% de los ingresos el hipotecado/a deberá sentarse con el banco a "negociar'. No hay disposición concreta del Gobierno sobre el punto. Hasta ahora los bancos solo ofrecen refinanciar el crédito, mediante la prórroga del plazo del crédito".

"Yo pedí 1.924.000 pesos y ahora debo 4.400.000 pesos. Empecé pagando 14.000 pesos por mes y ahora estoy pagando 33.000 pesos", indicó Gabriela Spatari, una abogada del colectivo de autoconvocados de Buenos Aires y aseguró que no es real el "tope" del 35% de afectación al salario que dice el Gobierno haber aplicado.

Por último aseguraron que "se mantiene el sistema tal cual fue creado por el gobierno de Mauricio Macri (la cuota y el capital cercenado al ritmo de la inflación). Pese a que durante dos años todas las fuerzas que integran el Frente de Todos manifestaron que era una estafa. No propusieron alternativa alguna. No existe el esfuerzo compartido que se alega en la ley de emergencia. No hay solución".