“Casi el 10 por ciento del PBI de nuestro país lo producen las cooperativas y mutuales”

Poner en marcha la economía social será uno de los desafíos que tendrá la administración de Alberto Fernández, en la que el asociativismo recibirá un fuerte impulso para convertirse en uno de los generadores de recursos productivos y apertura del campo laboral. El Presidente, en su primer mensaje a la Asamblea Legislativa, afirmó: “La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas”.

Es más, Fernández puso en marcha el plan Argentina Unida por la Educación y el Trabajo que implica el empleo de 12 mil cooperativistas en la provincia de Buenos Aires y más de 30 mil en el país para arreglar escuelas deterioradas. El programa se implementará en la provincia, ya que Salta firmó el acuerdo.

Para llevar adelante esa tarea, el aporte que pueda hacer el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social, será fundamental. Es por eso, que para llevar adelante esa tarea, Fernández puso al frente del Inaes a Mario Cafiero, hijo del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero.

El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social llegó a la provincia para participar de la primera Mesa del Asociativismo y la Economía Local, que contó con la participación de referentes de organizaciones sociales y cooperativas.

En una entrevista exclusiva con El Tribuno, el funcionario nacional destacó el rol que tienen las cooperativas y mutuales en la economía social y además criticó a la administración anterior de Mauricio Macri al afirmar que “no creía en la economía social”. “Ellos tienen un pensamiento que se basa en la idea de que solo el mercado va a resolver los problemas de la sociedad, el problema del trabajo, de la inversión y del crecimiento”, expresó.

Una jornada llena de referentes sociales que vinieron a conocer en qué consiste esta reactivación de las cooperativas. ¿Qué actividades tienen planeadas realizar en la provincia?

Vamos a visitar un barrio de viviendas donde hay un problema con la cooperativa que no puede terminar un barrio. A la tarde (por el viernes) tenemos reuniones con distintos actores de la economía social, cooperativas, mutuales, organizaciones sociales e intendentes, porque la propuesta nuestra es la creación de mesas del asociativismo en cada uno de los municipios del país. Que se convoque a todos los protagonistas del asociativismo que comprende cooperativas, mutuales, sindicatos, clubes y organización sociales.

¿Cómo encontró el Inaes después del paso de la administración anterior?

Hubo un problema ideológico en el gobierno anterior. Es su forma de pensar, no creían en la economía social. Ellos tienen un pensamiento que se basa en la idea de que solo el mercado va a resolver los problemas de la sociedad, el problema del trabajo, de la inversión, del crecimiento; ellos creen que es el mercado. Entonces todo lo que es otra forma de organización, que no sea la empresa privada y de lucro, donde no hay una organización basada en el lucro del capital, ellos descreen y la historia demuestra que los pueblos han sabido construir otras formas de organización, no basadas en el lucro sino basadas en la solidaridad, la reciprocidad, en la autogestión como son las cooperativas, las mutuales, y otras formas asociativas que están presentes en todo el mundo y están presente en nuestra historia.

¿En dónde más están presentes las cooperativas?

Cuando uno estudia la historia de nuestros pueblos originarios, era una economía basada en la colaboración, no existía el capital. Y ojo, en América Latina, los pueblos originarios tenían un producto bruto de 2/3 del que había en Europa, no era que acá estaban condenados a un atraso total. Pero siguiendo con otras experiencias, por ejemplo en los países nórdicos 1/3 del producto bruto viene del sector cooperativo. En Italia, por ejemplo, toda la distribución de alimentos es cooperativa y acá en Argentina el sector cooperativo y mutual es muy importante. Casi el 10% del producto bruto interno de nuestro país lo producen las cooperativas y mutuales.

En Salta hay un caso muy reconocido de unas mujeres víctimas de violencia de género que armaron una cooperativa donde ofrecen la repartición de correspondencia, y todos son socios, toman decisiones en conjunto y las ganancias se reparten por igual. ¿Cómo se trabaja para replicar estos casos?

En nuestro país tenemos a Coninagro que es una entidad importantísima que agrupa a más de 80.000 productores rurales en la producción de granos en Argentina. Va desde una pequeña cooperativa hasta grandes cooperativas. Entonces, nosotros vamos a ir por toda la gama desde pequeñas cooperativas para organizar y hacer mejor los servicios públicos o la obra pública. Siempre, cuando un intendente le da el trabajo a una cooperativa, y si la cooperativa está bien organizada, tiene costos muy inferiores que si licitara con empresas privadas. En la construcción de viviendas hay una enorme cantidad de ejemplos de barrios construidos por cooperativa de viviendas que tienen un costo muy inferior al costo tradicional de la obra pública. Nosotros venimos trabajando mucho en el concepto de la economía del cuidado. Cada vez la sociedades tienen más ancianos, se calcula que en el 2030, la mitad de la población va a tener más de 50 años. La pirámide poblacional que en la puntita había un poquito de viejos y la base estaba llena de niños y jóvenes, va a cambiar. Entonces vamos a ser mucho los adultos mayores que vamos a necesitar cuidados. Y la mejor forma de organizar esos cuidados es en base a cooperativas para cuidado de personas, para cuidado de personas con discapacidad, para el cuidado de niños.

Por ejemplo, cuántas mujeres hacen merenderos, copa de leche y cuidan a los niños de otras mujeres. Pueden organizarlos de una manera cooperativa, dándole capacitación. O sea, nosotros hablamos del tercer motor de la economía. Hay un motor que es el Estado, con su gasto público, su obra pública, hay otro motor que es el mercado con sus inversiones, pero hay un tercer motor que creemos que puede hacer mucho para prender la economía que es el motor de la economía social. Nosotros estamos muy confiados en recuperar ese gran movimiento asociativista que tuvo la Argentina.

Nuestros abuelos llegaron acá y no había salud pública, tuvieron que organizar la mutual de italianos o la mutual de españoles o la mutual judía que era una forma de asociativismo. Después tuvieron que organizar los sindicatos para mejorar su salario. Es decir, la vida de Argentina está impregnada de asociativismo. Esa es la potencia que tenemos y podemos hacerlo crecer ese 10% del producto bruto, en cuatro años y con mucho esfuerzo, alrededor del 30% PBI.

Para eso van a necesitar realizar talleres de capacitación y tener alguna línea de crédito blando. ¿El Gobierno está trabajando en ese sentido?

Nosotros creemos que el principal insumo de este sector es la organización y la confianza que no necesitan de deuda externa ni interna. Es organización, confianza y cuanto más confianza se usa más confianza se tiene. Es al revés que el capital. El capital cuanto más usas menos tiene. La confianza cuanto más usas más tenés. Y esta es una economía basada en la confianza, en la solidaridad, en la reciprocidad. Se puede crecer muchísimo, por supuesto con lo que vos dijiste, con capacitación, con organización. Desde el Inaes vamos a trabajar muy fuerte con las provincias. Me puso muy contento ver a la ministra de Desarrollo Social aquí (Verónica Figueroa) porque vamos a tener que hacer muchas cosas juntos para la capacitación con Salta. El otro día estuve con el presidente del Inet, que son las 3.000 escuelas técnicas que hay en todo el país, y vamos a firmar un acuerdo. ¿Qué pasa? Salen los chicos con una capacitación técnica, pero no tienen noción para armar una cooperativa. Vamos a trabajar muy fuerte para que los chicos de las escuelas técnicas tengan capacitación en cooperativismo, porque creemos que esa es la mejor herramienta que pueden tener para resolver su problema de trabajo y de su profesión.

¿Qué lineamientos les dio el presidente Alberto Fernández para el organismo que está dirigiendo?

Nosotros tenemos pendiente una reunión con el presidente. Estamos trabajando en Desarrollo Social, pero también muy fuerte con el ministro de Producción. Nosotros estamos siendo un instituto que va a tender quizás más a ir a la cuestión de la producción que el desarrollo o al asistencialismo social. Eso creo que es la mirada que tiene Alberto sobre este tema.