El ministro de Salud descartó que haya casos de coronavirus en el país

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó hoy que "no hay casos de coronavirus en el país", enfatizó que se cumplen "rigurosamente" los protocolos de monitoreo de pasajeros que llegan en vuelos internacionales y destacó que "lo que más suma es el control de autorreferencia" cuando una persona detecta síntomas.



González García realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa que ofreció en el aeropuerto internacional junto a varios funcionarios, donde la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó que "no hay casos de coronavirus en Argentina. Ante situaciones de duda, se dispuso el contacto con el sistema de salud y al momento no hemos tenido personas que hayan cumplido con los síntomas ni hayan tenido el nexo epidemiológico".



"La situación es muy dinámica, hay una evaluación permanente y seguida sobre la situación epidemiológica global, regional y de Argentina", agregó la especialista en el control de enfermedades inmunoprevenibles.



El ministro de Salud, por su parte, llamó a "no generar un pánico colectivo" y aseguró que "en China están decreciendo los números de casos y está todo el sistema científico del mundo buscando una vacuna".



"Lo que más suma es el control de autorreferencia. Cuando uno ve síntomas debe dar alerta, hacemos hincapié en la responsabilidad individual", afirmó González García y agregó que "Italia le hizo control con cámaras térmicas a dos millones de personas y le explotaron los casos".



Las autoridades sanitarias afirmaron que se cumplían "rigurosamente" los protocolos por la llegada de pasajeros internacionales, luego de que hoy autoridades italianas confirmaron los primeros seis casos de infectados del coronavirus Covid-19 menores de edad, al tiempo que la cantidad de víctimas mortales se elevó a 12 y la de contagiados llegó a 374.



"Desde que se emitió la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estamos reforzando los planes de contingencia, en especial en el aeropuerto de Ezeiza por el volumen de gente que entra", precisó la directora nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Claudia Madies.



En ese sentido, aclaró que se aplica un protocolo específico para los dos vuelos directos que llegan de Italia por día a la Argentina.



"Si llega alguno de estos vuelos se hace una evaluación particular con la participación obligatoria de agentes de sanidad para identificar casos sospechosos", aseveró Madies e informó que "las aerolíneas tienen que dar una declaración firmada sobre si tienen personas enfermas. Si se identificara un caso se hace un anuncio inmediatamente a la torre de control y se dispone la intervención de sanidad de frontera".



"Esta operatoria se hace en todos los aeropuertos del mundo, y se está cumpliendo rigurosamente", explicó.



El Jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Abel De Manuele, que también participó de la conferencia de prensa, aseguró que "estamos actuando en forma coordinada, por eso hemos decidido implementar también en la actividad portuaria estas acciones ante esta eventualidad".



Vizzotti aclaró la situación de los ciudadanos argentinos que tuvieron contacto con el coronavirus al señalar que el hombre "que tiene diagnostico en el crucero lo cursó en Japón, tiene test negativo, no tiene consideraciones particulares para su salud y la salud pública".



"En tanto, las otras cuatro personas que tuvieron un contacto de moderado riesgo en Camboya, están en aislamiento domiciliario y hoy les hacen un hisopado", precisó, en alusión a la práctica clínica de un cultivo de exudado faríngeo.