Alberto Fernández: “No deberíamos estar alarmados, pero sí estar atentos” 

El presidente Alberto Fernández aseguró esta tarde que el primer caso de un argentino con coronavirus no debe ‘alarmar‘ al país, pero sí hay que ‘estar atentos‘.

‘No deberíamos alarmarnos. Sí, estar atentos‘, afirmó el jefe de Estado poco después de que el Ministerio de Salud confirmara al primer argentino con el virus.

El Presidente se expresó de esta forma al ser consultado por periodistas acreditados en la Casa Rosada sobre el tema.

‘Ginés (González García) está tranquilo. Al paciente lo detectamos con tiempo‘, señaló Fernández.

Además, expresó: ‘Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera, no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos, sí, estar atentos‘.