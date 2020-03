Misión cumplida: Central Norte quedó en zona de clasificación

Central no defraudó. El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán dejó todo en la cancha, principalmente en el primer tiempo y se quedó con un merecido triunfo frente a Douglas Haig, en el partido disputado anoche en el estadio Padre Ernesto Martearena ante más de 7.000 personas. Así el cuervo logró meterse en zona de clasificación al hexagonal del Federal A, que determinará el ascenso de la categoría.

Pero lo cierto es que el conjunto azabache tuvo un primer tiempo con un arranque vertiginoso, y si bien fue de mayor a menor, en los primeros minutos le costó un poco.

Quizás el buen juego de Enzo Gaggi y Carlos Arriola fue el incentivo que necesitó el resto del equipo para dejar todo, lo que lo llevó a tener un gran desgaste físico.

De todos modos en la delantera combinaron bastante bien Nicolás Ledesma y Gonzalo Ríos, que tuvieron mucha movilidad y por momentos pusieron en aprietos a la defensa visitante, siempre favorecidos por el juego de Gaggi en el mediocampo, que terminó haciendo la diferencia.

Ya a los 11 minutos de la etapa inicial y luego de un desborde y tras un centro de Ledesma, la pelota le llega a los pies de Arriola, quien tras ganar la marca en velocidad le pegó muy fuerte, pero desviado muy cerca del arco de los pergaminenses, para mostrar la apetencia de gol del conjunto salteño.

A partir de allí Central comenzó a mostrar supremacía y jugar más claro .

Por lado de la visita, Douglas Haig utilizó el mismo esquema de siempre, pero le costó desarrollar juego y pasar la defensa de Central, que estuvo bien firme.

El único que estuvo por momentos medio dubitativo fue el arquero Peggini, pero en las principales llegadas salió airoso.

Pero a los 24, cuando la hinchada cuerva comenzaba a meter presión, llegó el gol de Gaggi, luego de un centro, que después toca a Arriola y Ledesma desborda por derecha y lanza otro centro que el arquero Fabricio Henricot no pudo contener y se le escapó para que Gaggi, que entró solo por el medio y en velocidad, mandara el balón al fondo del la red.

Ya en el complemento Central Norte salió a ampliar y asegurar el resultado, con un Ledesma que terminó siendo la figura del cuervo, ya que dominó el partido y estuvo firme. Mientras tanto la defensa continuaba siendo una muralla. En el mediocampo Apaza realizó un gran aporte, al igual que Young, que no dejó jugar a los adversarios.

Al final, con Gaggi que sintió el cansancio, ya que corrió mucho y Central siguió dominando, aunque le faltó el puntazo final. Triunfazo.