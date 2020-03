Circulan motos sin la seguridad mínima

Raúl Padovani, titular de Pavicei (Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), se refirió a la falta de seguridad mínima con la que circulan muchas motos por la ciudad. Si bien destacó que en Capital hay menos siniestros viales que en otros departamentos, advirtió que aún faltan más medidas de protección.

Ayer a la madrugada, dos motociclistas murieron en localidades del norte provincial, tras perder el control de los rodados que conducían. Uno falleció en la ciudad de Orán y el otro, en el paraje El Escondido, departamento San Martín.

Consultado al respecto, Padovani reconoció que "los motociclistas protagonizan la mayoría de siniestros viales". Según la Policía de la Provincia, hasta el cierre de esta nota, eran 31 los casos fatales en lo que va del año en la provincia y 13 de las víctimas circulaban en moto.

"Es un porcentaje que no baja desde hace mucho tiempo", advirtió el hombre, quien mencionó que en el interior se dan la mayoría de los casos porque hay menos controles viales.

Controles y conciencia

El titular de Pavicei observó que en la ciudad de Salta "se está avanzando". Planteó que esto se debe al aumento de los controles y a una mayor conciencia por parte de los motociclistas: "Ya han aprendido que la seguridad depende de ellos mismos".

Padovani consideró que la tolerancia cero ayudó mucho a evitar que la gente conduzca luego de haber consumido alcohol y aseguró: "Ellos saben lo que pasa al conducir en estado de ebriedad. Son menos los motociclistas que los automovilistas que lo hacen".

Observó que en Capital también hay más conciencia sobre el uso del casco: "Van solos con el casco puesto y llevan uno abrochado atrás porque van a buscar a otra persona".

El titular de Pavicei mencionó, sin embargo, que la mayoría de los motociclistas no usa el casco de una manera apropiada, que las luces "tuneadas" son celestes y que les sacan a las motos los espejos retrovisores para que parezcan motos de carrera.

Padovani cuestionó que niños circulen en motos: "Entiendo la necesidad, pero los chicos menores de 12 años a veces se van durmiendo".

Frenos inseguros

De acuerdo con un informe realizado por Pablo Martínez Carignano, especialista en seguridad vial, para La Nación, el sistema de frenos más inseguro es el freno a tambor, que tienen la mayoría de las motos que se venden en el país.

La publicación asegura que solo 1 de cada 20 motos que circulan frena bien: la mayor parte de las 187 motos relevadas de menos de 190 CC -las más baratas y las más vendidas- que se ofrecen en el mercado tienen un gran atraso tecnológico de fábrica.

El informe sostiene que esto explica en gran medida por qué hay tantas víctimas entre los conductores de este tipo de vehículos: "Una de las causas más importantes de la alta siniestralidad de motociclistas es la ineficacia del sistema de frenado". En el marco de un estudio, se clasificó a las motos según el sistema que tienen, dando más puntaje al freno de disco sobre el de tambor (o campana) y otorgando puntos extra si tienen sistema combinado de frenos (CBS) o antibloqueo (ABS). En todos los casos se analizaron ambas ruedas. De las 187 motos relevadas, solo 7 obtuvieron 8 puntos o más y una sacó 6. El resto, es decir 179, recibió 4 puntos o menos.

Cada vez más

Según datos de la Dirección Nacional de Registro del Automotor, desde 2014 hasta octubre del año pasado se patentaron 127.232 motos en el país, un promedio de 72 por día o una cada 20 minutos. Hasta entonces, el parque automotor activo de la provincia tenía más de 312 mil vehículos en circulación.

El incremento de la cantidad de motos es notable y la de pérdidas humanas a bordo de este tipo de vehículos, también.

Deben circular por la derecha

Desde la Subsecretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad recordaron que las motocicletas y los ciclomotores deben circular por la derecha, como lo hace cualquier automóvil, respetando la ley de tránsito Nº 24.449. Si adelantan a otro vehículo, deben hacerlo por la izquierda. El uso del casco es obligatorio.

“Las estadísticas demuestran que las motocicletas están involucradas en un alto porcentaje de los siniestros viales y, para reducirlos, es necesario que los conductores respeten las normas de tránsito”, sostuvo el subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra.

Las motos deben circular como cualquier vehículo, no sobre las banquinas. Cuando va a sobrepasar a otro rodado, el conductor debe advertir su intención de sobrepaso por medio del destello de luces de giro y mirar por el espejo retrovisor para verificar que otro conductor no esté haciendo esa maniobra. En todos los casos, debe usar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral.

Los ocupantes, que en ningún caso pueden ser más de dos, deben llevar puestos cascos normalizados. El acompañante debe ir sentado y con los pies apoyados en el apoyapiés. Sus manos no deben ir sobre el cuerpo del conductor, ya que impiden que pueda maniobrar.

Para evitar accidentes es fundamental que la moto cuente con espejos retrovisores, el casco esté colocado correctamente y la patente, visible.

Al igual que los autos, las motos deben respetar los límites de velocidad. En las calles, el límite es de 40 km/h y en las avenidas, de 60 km/h. El ingreso a las bocacalles no debe superar los 30 km/h y, al cruzar un paso a nivel, se debe ir a 20 km/h. En las autopistas -como Circunvalación Oeste- las motos no pueden exceder los 110 km/h.

