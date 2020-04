Clubes salteños descartan medidas para reducir planteles

La falta de certezas sobre cuándo volverá el fútbol mantiene en vilo a los dirigentes de clubes salteños. Todo obedece al aislamiento obligatorio ante la pandemia del coronavirus y que se prolongó por un par de semanas más. Por esta medida empezaron a aparecer rumores sobre las decisiones tanto de Central Norte (compite en el torneo Federal A) como de Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro (ambos en el torneo Regional Federal Amateur), que afectaría con la merma de jugadores en los planteles o directamente, bajas, en un contexto para hacer frente el pago de sueldos

Del tema, el presidente de Central Norte, Héctor De Francesco, fue muy claro: “No pensamos recortar los sueldos con el plantel. Estamos en un realidad totalmente distinta de categorías superiores. Y nos encontramos en permanente contacto con el plantel, que entiende la situación. Estamos gestionando con la posibilidad de enfrentar esta situación”.

Luego De Francesco prosiguió: “La prioridad es que todos tomemos conciencia de volver a la normalidad por la salud, luego, nos sentaremos a analizar si qué sucederá”.

Por su parte, Gustavo Klix, presidente de Juventud, dejó en claro que “no sería justo y no se ajustaría a lo que venimos haciendo desde que asumimos como comisión directiva. Es una situación que nos golpea a todos por igual. Hay que buscar la forma de contar con los recursos para hacer frente un compromiso el cual demanda esfuerzo y sacrificio”.

El dirigente del santo consideró que “nunca voy sacar provecho de una situación así y de ir por el camino más fácil. Vamos a agotar todas las posibilidades con el fin de que ningún jugador se quede sin cobrar lo que le corresponde”, por lo que luego amplio: “La idea de Juventud es jugar a como de lugar, ante las versiones que se produjeron de que el Regional Federal Amateur, se podría suspender, definitivamente”.

A su turno, Marcelo Mentesana, presidente de Gimnasia y Tiro, declaró: “Por el momento estamos esperando conocer novedades si como va a seguir la situación. No sabemos nada y hasta tanto no tengamos certeza no vamos a tomar decisiones. Y no solamente en el fútbol, sino también en todas las demás disciplinas. Gimnasia no solo cuenta con fútbol sino que también están los empleados y profesores en otras actividades”.

Días pasado, el presidente de San Antonio, entre otros concepto, explicó: “No sabemos que va a pasar. Existe la posibilidad de que se suspenda, pero hay que esperar para resolver bien. Realmente se genera un gran perdida económica. Por lo pronto nuestro plantel entrena, en forma individual, bajo las órdenes del profe Rafael Padilla”.