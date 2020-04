Artesanos piden urgente asistencia alimentaria y subsidios

Las organizaciones de los artesanos de Salta atraviesan una situación desesperante ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Llegaron a un punto límite por lo que solicitan de forma urgente a las diferentes autoridades alimentos para los artesanos y su familia, subsidios para cubrir gastos corrientes y de servicios, y subsidios para la reactivación de la producción.

Se trata de al menos unos 500 artesanos que trabajan en Punto Artesanal, la Feria de Plaza Gemes, la Feria Ameghino, la Feria de la Balcarce, la Asociación Artesanos de la Estación y la Asociación Cafayate Artesanal.

Son al menos 500 las familias que tienen los microcréditos para artesanos, que están organizados y que salieron a visibilizar las condiciones actuales que aquejan a los trabajadores vinculados al rubro turístico.

"Es angustiante nuestra situación porque la cuarentena nos dejó sin posibilidad de trabajar y en consecuencia no tenemos ningún tipo de ingreso desde hace varias semanas. Hemos llegado al punto de salir a pedir alimentos a las diferentes autoridades para nuestras familias", dijo Mimí Tejerina, del equipo organizacional de Punto Artesanal.

La dirigente reconoce que nunca se realizó un censo sobre los trabajadores artesanales en Salta, aunque se contabilizan a unos 800 artesanos organizados en la provincia con Capital, Iruya, Cafayate, Cachi y San Antonio de los Cobres. Este número sin tener en cuenta a los que trabajan las maderas en Islas de Cañas, los del chaguar en Santa Victoria Este, los guaraníes de Tartagal; o los grandes maestros y maestras de los Valles Calchaquíes. Es verdaderamente una actividad que le brinda una gran relevancia al turismo de nuestra provincia y que hoy está en estado crítico.

"A nosotros no nos da la cara para ir a un comedor comunitario y no somos pymes como para pedir subsidios. Es muy feo tener que salir a pedir alimentos, pero hoy nuestras familias no tienen para comer", dijo la artesana.

Es por eso que emitieron un parte de prensa que dice: "Salta es una de las provincias con mayor concentración de artesanos del país, la gran mayoría tenemos como único sustento los ingresos por la venta de nuestros productos. Se prevé que la actividad turística será de las últimas en recuperarse, nuestros ingresos dependen casi en su totalidad del turismo nacional e internacional es por eso que pasada la cuarentena obligatoria nuestra actividad no verá mejoras sustanciales en el corto y mediano plazo, esta situación hace necesario que seamos incluidos de manera inmediata y que se prevea un plan de contingencia para los meses posteriores a la pandemia". Y agrega: "Es grave la situación en la que nos encontramos siendo conscientes de que la misma es la realidad del sector en todo el país; razón por la cual vemos con gran preocupación que las políticas públicas, por distintas razones, no están llegando de manera adecuada a nuestro sector. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que festejamos en su momento, ha sido denegado a muchos artesanos y en su gran mayoría las solicitudes se encuentran todavía en evaluación".

Por su parte, Tejerina contó que "son pocos los compañeros que tienen el monotributo social. La gran mayoría no pudo cargar sus datos en la Anses porque se dieron por vencidos al no contar con las herramientas tecnológicas para realizarlo. Le pedimos al Estado alguna consideración para este sector de la economía popular y social que es tan importante para la provincia de Salta". Además detalló que "en este momento no podemos vender nada, pero tampoco podemos estar trabajando en nuestros respectivos productos porque no tenemos los materiales. Por último, también pedimos que nos inviten a participar en las mesas de las cámaras vinculadas al turismo porque necesitamos que vean nuestra situación", dijo.