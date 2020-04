Pese al coronavirus, les subieron las expensas

Vecinos del Complejo Arenales, ubicado en la avenida República del Líbano al 650, cerca del barrio Casino, manifestaron su malestar e indignación ya que, pese a la pandemia de COVID-19, les subieron las expensas más de un 70%. Aseguran que algunos pagaban alrededor de 2.000 pesos y deberán pagar 4.000.

Califican el aumento como "exorbitante e injusto", teniendo en cuenta que por el aislamiento social preventivo obligatorio a causa del coronavirus "son muchos los vecinos que no pueden salir a trabajar aún por lo que no podrán afrontar la suba".

Además, varios residentes del complejo explicaron que ni siquiera cuentan con dinero para pagar el alquiler.

"El 26 de marzo pasado nos encontramos con una nota del consorcio. Nos dijeron que en abril teníamos que pagar la suba, es decir, en cinco días y que correría interés pasado el 10. Yo vivo en un segundo piso y pagaba 2.000 pesos de expensas hasta ahora, abril, que nos dan prórroga para pagar 2.900 pero en mayo se va como a 4000 pesos", explicó una vecina, quien no quiso brindar su identidad por temor a represalias.

A fines de marzo hubo una reunión entre vecinos y el consorcio en la que intervino la Policía para controlar el distanciamiento social. Y agregó que "como viene la economía uno a veces no discute las subas porque todo sube pero esto es absurdo. Es el doble de lo que venimos pagando".

Los vecinos expresaron su preocupación dado que la pandemia del coronavirus afecta a todos y repercute en lo laboral. En la zona residen alrededor de 288 vecinos. "Aquí la mayoría somos monotributistas o llevamos un rubro que no está facturando ahora, entonces es difícil la situación. Tuvimos reuniones con autoridades de consorcio pero dicen que no hay vuelta atrás", sostuvieron.

"No tuvimos acceso a inventarios, balances en los que consten los ingresos y egresos de dinero que justifiquen tal suba. Vimos hojas de computadora sin detalles, un cuaderno común, sin validez. No vimos tickets", manifestaron.

Otro joven vecino consideró que la suba es "exagerada" y que no es el momento propicio para aplicar un incremento como este.

"Las autoridades del consorcio dicen que la suba se hizo en consenso con el Consejo de Copropietarios conformado supuestamente por dos vecinos de cada torre. Son nueve torres, entonces tendrían que ser 18 vecinos pero no todas tienen copropietario. No sabemos cuándo fue la asamblea en la que se tomó la decisión del aumento. Nos dijeron que se dio entre el 14 de marzo y el 26, en plena cuarentena lo cual nos llama la atención".

Anoticiados por WhatsApp

Otra vecina señalo que, en su caso, el aumento representa un 72%. Es que los vecinos pagan diferentes montos según vivan en planta baja, del primero al sexto piso o séptimo piso.

"Me enteré por WhatsApp de la suba. Estamos en crisis sanitaria, económica, financiera, víctimas de la pandemia, como el resto del mundo, y que pretendan que paguemos este monto exorbitante es abusivo, un horror. Nos parece irregular. Le presentamos notas a la administración apenas nos informaron la suba oponiéndonos y solicitando que se posponga hasta que termine la cuarentena y la gente pueda salir a trabajar, pero no somos escuchados. Los escritos llevan la firma de muchos vecinos. Estamos por enviar cartas documento en caso de no obtener solución", recalcó.

En la zona sur

Por otra parte, desde un consorcio de la zona sur, del barrio Juan Pablo, una encargada contó que antes de la pandemia tenían previsto aplicar un aumento a partir de septiembre de 2020 pero que dieron marcha atrás. "Si bien es una expensa mínima la que se paga, de 350 pesos, con el tema del coronavirus hay muchos vecinos que trabajan de manera independiente, como mecánicos que recién se están activando y viven el día a día, entonces no estaban pagando las expensas y yo soy considerada al cobrarles", contó la mujer.