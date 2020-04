Lo que son las cosas... (QEPD Dr. Darouiche)

El jueves, en el hospital San Bernardo de Salta, falleció el médico oftalmólogo Alfredo Darouiche y exintendente de Aguaray.

Según informes médicos, su deceso fue por haber estado afectado por dengue hemorrágico.

Y lo que son las cosas... hace 28 años, justamente en el pueblo de Aguaray, el Dr. Héctor Fernández detectó por primera vez en el norte argentino, el retorno del mosquito Aedes aegipty, vector que transmite el dengue y otras enfermedades.

Según un reportaje realizado por la periodista y corresponsal de El Tribuno en Tartagal, Cristina Carrazán, al Dr. Fernández en febrero de 2002, este contó que el 9 de enero de 1992 había detectado en Aguaray la presencia del insecto. De inmediato comunicó la novedad a las autoridades sanitarias de Salta aportando como prueba, ejemplares de los insectos que él con su ayudante de campo habían capturado en los cuatro puntos cardinales de Aguaray. Pero el Gobierno de la provincia ignoró su informe, y no solo eso, algunos funcionarios del área de salud salteña lo tildaron de “loco”, ignorando que se trataba de un exinvestigador del Instituto Malbrán y de Yacimiento Norte de YPF, desde 1950.

Pero al Dr. Fernández no lo amilanó la actitud de las autoridades de salud y de inmediato envió los antecedentes al Instituto Malbrán y en una semana llegaron los resultados. Sus investigaciones habían sido confirmadas: el Aedes aegipty había regresado al norte argentino.

En 1994, es decir dos años después, y ante los numerosos casos de dengues que se habían comenzado a producir en el departamento de San Martín y Orán, las autoridades provinciales de Salud terminaron por admitir la presencia del Aedes aegipty en el norte argentino. Pero no solo eso sino que además, presentaron como propias las investigaciones que el Dr. Héctor Fernández había elevado dos años antes. La falta de ética, la dejadez y la negligencia había dejado transcurrir dos años mientras el mal había avanzado impunemente llevándose numerosas vidas humanas, como la ocurrida con el Dr. Alfredo Darouiche. Muertes que se podrían haber evitado si se actuaba con premura y sensatez.

Pero a las autoridades de salud pública de la Nación no les fue mejor que a las salteñas de hace 28 años. La ausencia de una cabal política sanitaria a nivel nacional en estas tres últimas décadas, ha permitido que entre otros males, el mosquito ya haya traspasado los límites de la provincia de Buenos Aires. Y lo seguirá haciendo mientras la Política no sea capaz de elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Salud, que no solo contemple la realidad del Gran Buenos Aires, el Cono Urbano y la CABA, sino de toda la Argentina.