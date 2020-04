Belén Jaramillo, una artista con cuerpo y alma en el escenario

Se festeja hoy el Día Internacional de la Danza. El 29 de abril de 1982 fue proclamado por la Unesco, por iniciativa del Comité Internacional de Danza. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre.

La destacada bailarina salteña Belén Jaramillo es palabra autorizada, su figura se dibujó en los escenarios más importantes del país, y en ocasiones superó las fronteras.

Cosecharás tu siembra

“La danza es todo en mi vida. Representa libertad, es una forma de expresión. Uno saca hacia los otros lo que tiene adentro. Es encontrarse con uno mismo, luego con los demás; para nosotros los bailarines es un lenguaje del alma y el instrumento del cuerpo. Yo aposté a la danza como profesión y por suerte me va bastante bien. Llevo 27 años con la danza, creo que estoy cosechando todo lo que sembré, es mi estilo de vida, y me siento una privilegiada. Hay momentos donde una debe ser valiente para tomar decisiones, y además superar todas las barreras que se interponen en el camino. Hay que sostener la convicción, es mi vocación, yo me la jugué”, argumentó Jaramillo, quien agregó “Todas las disciplinas de la danza valen por igual, lo importante es que jamás debe apagarse la llama. A cada paso siempre agradezco a la danza por ser mi voz, la voz de mi cuerpo y mi alma”.

Corazón generoso

Belén viene compartiendo entretenidos momentos de arte y amistad, con entrevistas en vivo desde su cuenta de Instagram. Se realizan los viernes y domingo, a partir de las 20. “Destaco el corazón generoso de cada artista y el cariño inmenso de la gente. Se trata de una iniciativa personal, a la que se fueron sumando artistas geniales. Hasta el presente ya contamos con: Lautaro D’Amico, Daniela Toro, Joako Gyt, Los de Imaguaré, Cristhian Mamaní y Daniel Chappet, entre otros. Ya me confirmaron Tucán Peretti, Gastón Rodríguez “El Potro del Bandoneón”, Alvaro Teruel, Miguel Toro, y muchos más”, resaltó con entusiasmo.

Su Canal de Youtube es Belén Jaramillo, y Fan Page en Facebook Bel Jaramillo.

Belén es integrante del Ballet Folclórico de la Provincia “Martín Miguel de Güemes”, desde los inicios de esta prestigiosa agrupación. Además, fue la ganadora (junto al salteño Mariano Ponca) de la primera edición del reality de danza Argentina Baila, que se transmitió por la Televisión Pública y donde participaron representantes de todo el país.

“Me siento una abanderada en defender lo nuestro, crear amor por esa identidad de mi tierra y mi país, sobre todo en éste difícil momento por el que atravesamos, debido a la pandemia del coronavirus, tenemos que estar más unidos que nunca. Con estas reuniones, solo busco un momento ameno ante esta situación compleja. Tenemos que hacer ver que estamos vivos. El aislamiento debe significar una oportunidad de aprender”, dijo la reconocida bailarina.

Jaramillo también se desempeña en la docencia, con clases de folclore y tango.

“El deseo de expresarme y compartir, me llevó a estas atrayentes transmisiones. Comenzamos con dos personas, luego se fueron sumando en gran medida para compartir: música, canto y baile. Todos se prendieron con la idea de coparse, cada uno aporta lo que sabe hacer. Se logra un momento muy lindo, de mucha emoción, y sobrada arte y cultura”, acotó Belén.

Desde la infancia

A la bailarina salteña nada la detiene y su talento se desparrama a lo largo del planeta. Se perfecciona desde la infancia y en todos estos años pasó también por el flamenco, contemporáneo y tango.

“Hace algunas temporadas vivió una experiencia inolvidable en suelo de Turquía, un país soberano intercontinental, ubicado en Asia y Europa que se extiende por toda la península de Anatolia y Tracia en la zona de los Balcanes”, aseveró.

Hasta allí llegó la magia, la belleza y la destreza de Jaramillo, para echar a volar su ímpetu y sus ganas de representar, no solo a su provincia, sino también a todo el territorio argentino.

Con relación a esta gira comentó “Mi primer estadía fue en la bella ciudad de Roma, Italia, donde yo mantenía algunos contactos. Brindé clases durante 20 días a un grupo de italianos que hacen danza argentina. También bailé en un espectáculo que se realizó en un salón privado. Luego viajé a Turquía para participar del Festival de Tango Sultanes, que cada año se realiza en la ciudad de Estambul. Representantes de todo el mundo concurrieron a la prestigiosa cita de danza, que contó con alrededor de 150 parejas”.

Belén produce sus propios espectáculos, además su figura se la vio por los festivales más importantes del país: Cosquín, Jesús María, Fiesta Nacional del Chamamé, La Salamanca, Serenata a Cafayate, Festival de la Chaya, Carnaval de Jujuy, entre otros. Afrontó giras en: Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Compartió escenario con: Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los de Imaguaré, Sergio Galleguillo, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Las Voces de Orán y Diableros de Orán.

Participó en producciones audiovisuales para la Secretaría de Cultura de la Nación, como también en producciones independientes, junto a Alvaro Teruel (Los Nocheros), Los de Imaguaré, Daniela Toro y Campedrinos, y el conjunto Mañeros. Recientemente filmó un atrayente baile para la película “El Nombrador”, homenaje a Daniel Toro, producida por el INCAA y dirigida por Silvia Majul.