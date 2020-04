Lavado de manos, evitar el hacinamiento y cuidar la distancia siguen siendo claves

Buscando ser solidarios con quiénes no pueden comprarlo o por la falta de los mismos en las farmacias o centros de provisión médicas, algunos vecinos resolvieron sumarse a la producción de barbijos para la población y para la comunidad médica.

Sin embargo, por más simples y sencillos que parezcan, los barbijos deben cumplir con ciertos parámetros de cuidados en su producción, utilización y desecho. Allí es donde realmente se encuentra el éxito de su uso, a lo largo de varias décadas de uso, no solo en lucha actual contra el Covid 19 sino también contra otras enfermedades como la gripe o la tuberculosis incluso.

En diálogo con El Tribuno, un grupo de médicos infectólogos coincidieron en advertir que la situación epidemiológica de Salta requiere-antes de uso del barbijo- en promover el correcto lavado de manos, evitar los lugares concurridos y mantener los dos metros de distancia entre personas.

Existen una serie de barbijos dentro del ámbito de la salud, que según su calidad de aislamiento, se utilizan en diversas asistencias médicas. Uno de estos barbijos es el conocido como N95. Esta herramienta de la indumentaria de la salud, está destinada para el personal que se especializa en la toma de muestras y atención en terapia intensiva. El resto de la población médica puede utilizar un barbijo común, al que se denomina tricapa o tres pliegues, si está destinado a la atención de pacientes. “En el caso del personal del hospital Del Milagro, los profesionales usan barbijo en todas las atenciones porque además de ver ahora los casos sospechosos de coronavirus, se atienden los casos de gripe común y también de tuberculosis”, explicó la doctora Laura Grima (MP 5.079), miembro del Comité de Infecciones del Hospital Señor Del Milagro.

La profesional recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a la población no usar los barbijos. “Más aún en el caso de Salta donde todavía se está en una etapa de contención. Cuando el virus todavía no está circulando en la comunidad, por lo menos hasta ahora es así. Distinta es la situación de Buenos Aires donde ya hay contagio comunitario por conglomerado. Esto quiere decir que no se sabe quién puede llegar a tener el virus. Ahí sí es recomendable usar el barbijo cuando salgo a la calle”, explicó Grima y agregó que ningún estudio científico demuestra que los barbijos caseros sean útiles. “Si los hacen en el hospital se debe cuidar que la producción de los mismos sea en una ambiente limpio y que quienes los hagan cuiden el lavado de manos, y luego se los manda a esterilizar. Pero la tele ecológica con que se ve que están produciendo algunos barbijos no tienen ninguna prueba científica que demuestre que detienen el virus”, agregó.

En caso del barbijo N95, que se utiliza en casos de terapia, no se descartan y se usan durante 10 días. Si bien lo ideal sería que se descarten por cuestiones de presupuesto, se los usa con un barbijo común encima. El N95 cuesta 1.500 pesos.

“Un científico chino dijo que “todos debemos usar barbijo”, pero hay que ver las circunstancias. Cuando estoy por viajar en un transporte masivo, donde no podemos respetar las distancias mínima de 2 metros, por ejemplo, entonces tengo que pensar en el uso del barbijo”, expresó el doctor Adrián Edelcopp que reiteró que la OMS recomendó no usar el barbijo cuando salimos a la calle y restringirlo al ámbito de la salud.

El doctor recordó que en el caso del uso del barbijo en la salud o el paciente que tiene síntomas, debe cuidar que este esté producido bajo las normas recomendadas. Sin embargo, si no se cuenta con este medio, “ante la nada” para evitar la salida del virus al exterior, puede ser útil pero no para el uso masivo en el personal de la salud.

Edelcopp explicó que si se utilizan estos barbijos caseros sobre un N95 para mayor protección puede ser útil y no hay que olvidar las manos que cocieron esos barbijos. “Si esas manos estuvieron contaminadas con el coronavirus, que puede vivir hasta 14 horas en las telas o un poco más, puede ser una fuente de infección”, alertó.

Si uso el barbijo porque debo realizar un trámite en un lugar donde existe hacinamiento, entonces se debe tener el cuidado necesario para su eliminación y recordar que son descartables. “El barbijo quirúrgico comprado en un lugar de asistencias a la medicina, tiene una utilidad de 1 hora. Si fue expuesto al virus, se contamina la parte anterior. Entonces se debe extraer de atrás hacia adelante. Si lo uso en forma casera, debo tirarlo en una bolsa, cerrar y volver a tirar dentro de otra bolsa”, enseñó el profesional.

“La tela de fabricación de los barbijos es específica, no son recomendables las telas ecológicas, porque no estarían cumpliendo su función”, expresó la doctora Valeria que recordó que la OMS recomienda su uso solo en la población médica. Incluso reiteró que se tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, los barbijos quirúrgicos pueden tener una duración de 3 horas siempre y cuando no estén húmedos.

La profesional advierte que el barbijo tiene la función de doble protección pero se corre el riesgo de tener las manos infectadas y al estar en constante manipulación de barbijo casero, se puede contraer la infección. Lo mismo ocurre con los ambos descartables que se utilizan para la atención de pacientes, que deben ser desechados, ya que “son de uso único”.

Valeria Guzmán (MP 5461) explicó que las recomendaciones que se dan en este momento tienen que ver con el contexto epidemiológico del momento. “Hay que cuidar los recursos e insumos, si de ser necesario se requieren en una situación de más gravedad”, concluyó.



La máscara 3D

En cuanto al uso de guantes, la doctora Laura Grima pidió que no se use los guantes en la calle o en la casa. “La gente cree que porque tiene los guantes está protegido y no es así. El guante está sucio después de 1 hora, con las manos transpiradas, cambia de color y pierde su función. Y evita que la gente se lave la manos, por lo tanto puede transmitir el germen”, detalló.

“Hay que recordarle a la gente la técnica de lavarse las manos. No es solo ponerse en alcohol en la palma de la mano”, expresó el doctor Edelcopp, que recordó que el lavado de las manos debe llevar su tiempo y se debe hacer palma con plan, la región dorsal, superior, las uñas, y evitar la presencia de anillos o pulseras en los puños porque el virus puede quedar ahí. “No debemos olvidar, si me siento enfermo que recluyo en mi hogar, llamo al 911, para reclamar la asistencia médica y evitar ir al hospital”, concluyó Adrián Edelcopp (MP 4.089).

La doctora Valeria Guzmán recordó que el guante de látex no es recomendado por que incluso el COvid -19 vive más tiempo en el látex que en la piel y no suplante el lavado de manos. En el caso de utilizarlos, el desecho debe ser en bolsas separadas y con doble protección. “Hay que recordar que no recomendados para el personal de salud que cuenta con un sistema de desechos patológicos”, alertó.

En lo que respecta al uso de las máscaras en 3D, la doctora Grima afirmó que serán útiles para que la usen los secretarios que- en caso de tener casos en forma masiva- serán los primeros en tener contacto con los pacientes.

Con respecto a máscaras 3D, Adrián Edelcopp explicó que en casos de pandemia y de catástrofe, no hay medios de seguridad que den abasto. “Ante la nada, serán de utilidad, mientras que la persona la use en forma correcta y la función que cumple la persona. Al cubrir todo el rostro, la tos o el estornudo del paciente ingrese por boca, sirven de barrera. Son elementos que pueden dar soporte si tenemos una situación de desborde”, dijo el profesional.