“Me ofrecí a pagar la mitad de la deuda del departamento”

En Central Norte, el conflicto entre los dirigentes y Leandro Beterette continúa en un tire y afloje. Las acusaciones por una deuda de alquiler (70 mil pesos) van y vienen buscando un culpable, un indicador con el que será difícil acercar posiciones que beneficie a ambas partes.

Las autoridades del club de barrio norte aseguran que Beterette debe responsabilizarse de la deuda del inmueble donde residió.

En la vereda de enfrente, Alejandro Beterette, hermano y representante del jugador, expuso su versión de los hechos. “El 26 diciembre en redes sociales se informó que él no continuaría en el club, desde ese día intentamos con mi socio rescindir contrato. Cuando se arrancó con los entrenamientos, se presentó en el club. El 9 de febrero, cuando vuelve de una lesión, antes de jugar el amistoso con Gimnasia, el presidente (D’Francesco) dijo que continuaría en el club”, explicó el empresario.

“El 26 de febrero, con la potestad de gente que trabaja en el club, se mudó de departamento, no hizo lo que quiso como dicen algunos dirigentes”, aseguró Beterette sin dar nombres.

Otro punto en el que hizo hincapié el representante del defensor, quien todavía continúa en la provincia a la espera la autorización para viajar a Formosa, su provincia natal, es el siguiente: “El contrato del departamento donde él vivía lo firmó (Leandro) Gallo, (Héctor) D’Francesco y Beterette, me ofrecí a pagar la mitad de la deuda pero jamás tuve respuesta”.

Las declaraciones o el proceder de los dirigentes molestó a los hermanos Beterette. “Leandro lo vio al presidente abajo del departamento y ahí le informó sobre la deuda, fue la gota que rebalso el vaso”, explicó Alejandro, molesto por la confusa situación.

Por último, el representante del marcador de punta derecho destacó: “Estoy a disposición, como siempre, para charlar con los dirigentes y solucionar todo este problema