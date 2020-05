El día después, Orán endurece las medidas de prevención

Todos los municipios del departamento Orán entraron en crispación al conocerse el viernes por la noche que un vecino de la ciudad de San Ramón era el octavo caso de coronavirus en la provincia de Salta. Los intendentes de Pichanal, Urundel, Yrigoyen y hasta de Morillo (en Rivadavia), por la asidua conexión con Orán, dispusieron restricciones duras en las rutas, cerradas algunas directamente, y también volvieron a cero con la cuarentena que estaba flexibilizándose. En el medio hubo algunos excesos que se interponen con los derechos constitucionales de los ciudadanos sin explicación válida, como en Urundel, donde comunicaron en términos que chocan por lo tirano las nuevas disposiciones de un intendente en tiempo de democracia: "Queda totalmente prohibido el ingreso a Urundel a toda persona que no tenga domicilio en esta localidad (salvo los que realizaron los trámites pertinentes para la repatriación a través del COE de la ciudad de Salta, pero solo hasta las 19 horas). Se prohíbe la salida de personas a las localidades vecinas, salvo en casos de fuerza mayor". O sea, prohibido prohibir, señores. En democracia (y quizás extrañamente los intendentes que fueron elegidos por el voto popular dentro de este sistema no lo sepan) no se prohíbe al pueblo, al pueblo se lo respeta y se le comunica como si se estuviese hablando con el jefe en el trabajo. El jefe es el pueblo, el empleado es el intendente, los funcionarios y los legisladores, por si no quedara claro. Sería más efectivo, tal vez, que no se tomaran algunas licencias incongruentes con los derechos constitucionales básicos, porque, de todos modos, las actitudes tiranas tienen fecha de vencimiento en las próximas elecciones.

Específicamente en Orán, luego de ser localizadas y aisladas 40 personas que tuvieron contacto con el embalador que se contagió del camionero jujeño de Fraile Pintado, el Comité de Emergencias dispuso que los comercios continuarán abiertos hasta las 20, solo para venta de mercadería, comestibles, elementos de limpieza y primera necesidad. Quedan habilitadas cadenas de supermercados y mercado de abasto, este último a excepción de sábados y domingos. Las ferias Latinoamericana y del Club Maderero fueron cerradas.

Se exige el uso de barbijo y distanciamiento social, especialmente en filas de cajeros automáticos, Rapi Pago, Pago Fácil. Se permitirá la circulación solo hasta las 22.

No habrá visitas en la cárcel.

Camiones que lleguen desde otras provincias y desde localidades de Salta deben presentar el permiso de circulación y someterse a control sanitario, porque -está visto- el coronavirus se mueve por las rutas.