Permisionarios pidieron trabajar y recibieron bolsones

Ayer temprano, permisionarios que cobran el estacionamiento medido se manifestaron afuera del Centro Cívico municipal. Luego de 45 días sin actividad, pidieron volver a trabajar y que el Gobierno los apoye. En el municipio los recibieron y les entregaron ayuda alimentaria. Todo indicaría que volverán a cobrar el estacionamiento en los próximos días.

Con una fuerte presencia de mujeres, alrededor de 50 personas cortaron la avenida Paraguay. "Queremos volver a trabajar", pidieron entre gritos y aplausos. El momento más álgido fue cuando discutieron entre ellos para ver quiénes ingresaban a la reunión que convocaron desde la intendencia una hora después de iniciado el reclamo.

Referentes de la Asociación de Trabajadores de Estacionamiento Salta (ATES), se reunieron con Bernardo Racedo Aragón, coordinador de Planificación y Gestión de la Municipalidad, quien dio la orden de entregar bolsones que hasta la tarde de ayer eran distribuidos en las casas de los permisionarios.

"Se hizo el pedido para que estemos entre en las excepciones y nos responderán hasta el lunes, pero es más que seguro que sí", indicó Adriana Oscari. Algunos manifestantes recibieron ayuda a través de un bolsón alimentario

"Fue al inicio de todo esto, y eso no alcanza para los días que llevamos", advirtió Juan Carlos Espíndola que lleva más de 20 años cobrando estacionamiento en las calles de Salta. "No queremos donaciones, sino trabajar", advirtieron por detrás algunas mujeres, que al mismo tiempo se cruzaron con transeúntes que los acusaron de "planeros". "Si fuera así no estaríamos aquí", se defendieron.

Discapacitados

Algunos de los 680 permisionarios que dependen de esta actividad recibieron el ingreso familiar de emergencia. "Pero eso no alcanza, se necesita mínimo 45 mil pesos para vivir. No hacemos nada con una pensión de $10 mil o 2.500 por hijo. A algunos ya les cortaron la luz, y el que alquila qué?", lanzó Adriana. Sus colegas acompañaron sus dichos con papeles: "Esto cobro de pensión por discapacidad", dijo Espíndola y mostró un recibo de poco más de $10 mil.

La mayoría de los permisionarios son personas con alguna discapacidad. "Somos el sector que más aguantó, no queríamos llegar a esto, pero no nos quedó otra", aseveró Oscar Luna, mientras se acercaba con dificultad para caminar. Padece parálisis cerebral espástica que afecta su motricidad. "Es mi única entrada", agregó Raúl Muruaga que sufrió la pérdida de un ojo y una pierna y es padre de tres hijos.

La mayoría manifestó preocupación no solo por los alimentos, sino también por los costos de los servicios públicos. A las deudas que ya tenían se les sumó ahora la inactividad. "Mirá, y todavía me falta la de este mes", señaló María Navarro y mostró una boleta de luz de diez mil pesos. Pagó ese monto por un plan de pago al que se comprometió.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando desde el fondo de la manifestación Carlos Cuéllar pidió de rodillas "déjenos volver". Cobra hace 20 años el estacionamiento, "crié a mis hijos con esto", aseguró. Ahora, con 65 años pide por poder "alimentar" a sus tres nietos. También debe boletas de servicios y cuotas de un préstamo. "Ya tengo tres boletas de luz, dos de gas. Le pido de rodillas a la intendenta. Mire cómo estoy", indicó señalando su ojo con derrame por su "hipertensión".

La desesperación es tal, que algunos indicaron que salieron a "pedir". "Ahí donde yo cobro, en el pasaje Mollinedo, las señoras me conocen y me dan", contó Severa Gaspar.