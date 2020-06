Vicentin sigue sin los interventores

El manejo de la empresa Vicentin seguirá en manos de su directorio, decidió ayer el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, luego de que decidiera abrir como un incidente aparte del concurso de acreedores la propuesta de intervención presentada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas.

De este modo, el magistrado mantuvo la misma postura que había tenido el viernes pasado cuando relegó al rol de veedores a los interventores designados por el presidente Alberto Fernández, y repuso al frente de Vicentin a su directorio.

La decisión del juez se produjo en momentos en que el Gobierno de Santa Fe desplegaba una serie de contactos con referentes del sector agropecuario y exportador para sumar respaldo a su iniciativa, que después de la definición que tomó el magistrado de Reconquista queda relegada a un segundo plano.

Así, el concurso que tramita en el juzgado de Reconquista desde el 10 de marzo continuará su curso normal. La demora hubiera ocurrido porque antes de decidir respecto del pedido de Perotti, Lorenzini debe notificar y pedir la opinión de las tres sindicaturas del concurso y del directorio de Vicentin.

El juez Lorenzini entendió, en función de sus escritos anteriores, que no se debe retrasar el trámite concursal donde hay 2.638 acreedores admitidos, que globalmente representan una deuda de casi $100.000 millones.

Por ahora, entonces, el concurso de acreedores sigue su curso. Hasta agosto hay plazos para la verificación de los créditos y entonces el juez determinará cuál es el pasivo de la compañía.

No obstante, ahora vuelve a tomar protagonismo la posibilidad de la expropiación de Vicentin, algo que Alberto Fernández remarcó el sábado pasado, cuando afirmó: "Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación".

Comisión bicameral

El oficialismo aprobó anoche en el Senado un proyecto para crear una comisión investigadora de los préstamos del Banco Nación a la cerealera Vicentin, tras un fuerte debate con la oposición por la mayoría requerida para la votación.

El proyecto fue aprobado y girado a la Cámara de Diputados tras cuatro horas y media de debate por 41 votos a favor, todos correspondientes al Frente de Todos, y 29 en contra de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal. El Frente de Todos defendió la creación de la comisión al señalar la crisis financiera de la exportadora y los créditos otorgados por el Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, mientras que Juntos por el Cambio sostuvo que el tema corresponde a la Justicia y apuntó a su vez contra los préstamos generados bajo el gobierno de Cristina Kirchner.