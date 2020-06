El squash salteño pide volver a las actividades

Horacio Zerdán, presidente de la Asociación Salteña de Squash Rackets, expresó su preocupación ante la falta de respuesta desde la Secretaría de Deportes tras presentar el protocolo el mes pasado.

“Nosotros presentamos el protocolo formal de la Asociación Salteña de Squash avalado por la Asociación Argentina y la Federación Interamericana de Squash, el día 16 de mayo, pasado varios días y al no tener respuestas, nos juntamos con toda la comitiva de la Secretaría de Deportes, charlamos con ellos, nos dijeron que no era simple por ser un deporte indoor, pero dependía de cómo se vayan habilitando otros deportes y que el fútbol era un gran parámetro”, sostuvo Zerdán, quien además agregó: “Tras habilitarse el fútbol 5, pudimos insistir un poco más, pero no tenemos una respuesta concreta”.

Mientras los amantes del squash siguen a la expectativa por la vuelta a las actividades, Zerdán aclaró: “Deportes hasta diez personas están habilitados, está entendido que Nación ya dio el visto bueno y hasta médicamente hablando se dio el aval, solo falta que Secretaría de Deportes revise nuestro protocolo en el COE y pueda, también, publicarlo en el boletín oficial y decirnos formalmente que estamos para volver”.

Con respecto a las medidas de seguridad e higiene que tomaron en el squash, Zerdán explicó: “Todos los clubes ya tienen las instalaciones modificadas y adecuadas para respetar el protocolo, la vuelta nuestra sería gradual, primero un jugador para entrenar, un alumno dentro de cancha y el profe fuera y después el grupo familiar. “Los clubes son los que están para regular y controlar, creo que estamos cerca de volver a la actividad”.

Por último, hay una gran preocupación dentro de esta disciplina debido al parate.

“El deporte se está desalentando y nos preocupa la escuela de menores y que dejen de jugar”, sostuvo Zerdán.