"El ajuste sí va a tener impacto en el sector privado, pero indirecto"

La inflación proyectada al 15.000% anual, como dijo el presidente Javier Milei, ¿es así?

Creo que es un escenario extremo, factible dadas las condiciones de la cantidad de billetes emitidos, los desequilibrios en los precios relativos y la presión y cepos sobre distintos precios de los activos en la economía del país. En otras palabras, si todos los planetas se alinean en contra del país, podemos llegar a tener 15 mil por ciento de inflación. Eso es lo que él quiso decir. Obviamente no significa que eso se vaya a producir sí o sí.

Da la sensación de que elevó el nivel de alarma para tener tener más margen de aplicar el ajuste, ¿no?

Lo que hizo fue sincerar de una manera brutal la situación. Si dejamos de lado el 15.000% de inflación, este año vamos a estar cerca del 200% de inflación, que también es una barbaridad porque son números que no te permiten planificar una vida normal. Hablamos de tratar de sacar un crédito, de comprar algo en cuotas... restringe mucho la economía. Entonces, ha sido sumamente claro en cuanto a cuál es la realidad actual: el Banco Central tiene reservas en dólares negativas, es decir, vendió dólares que no son del banco; el tema de la Sira, de los adelantos a las importaciones, el cepo ¿Para qué? Para tener autoridad y respaldo para decir: "La cosa está tan mal que no nos queda otra que hacer esto". Insisto, salvo lo del 15.000% de inflación, lo demás son números que manejamos los que estamos en economía

El ajuste que propone Milei ¿realmente no va a afectar al sector privado?

Entiendo que a lo que apunta el Presidente es que en otros momentos el costo del ajuste lo pagaban los privados mediante suba de impuestos e inflación, pero el Estado no se achicaba. Acá lo que propone es que el ajuste lo haga el sector público. Claro que sí va a tener impacto en el privado por el efecto multiplicador que tiene el Estado en la economía, pero va a ser indirecto, nada comparado con otros ajustes que le pegaban directamente a los privados.

Bueno, no han hablado de más presión impositiva para "cerrar caja"...

Ahí está su parte ideológica: disminuir el Estado para cobrar menos impuestos. La presión impositiva que tiene Argentina es altísima. Entonces dentro de su línea ideológica lo que él dice es "no podemos subir más los impuestos, lo que vamos a hacer es bajar los gastos". ¿Y qué gastos hay que bajar? Ahí empieza la gran discusión. Creo que aparte de ser un discurso económico también bajó líneas conceptuales muy fuertes o muy claras sobre lo que va a hacer.

Reducir el déficit en 15 puntos del PBI ¿es realizable?

Mira, lo que dijo está bien. Habló de que ese 15% se divide, por un lado 10% de déficit que son las famosas Leliq (letras del Banco Central), es decir simplemente por emitir dinero para pagar los intereses. Lo más probable es que lo resuelva con un canje por un bono del Estado (Tesoro), ya no del Banco Central, a mediano o largo plazo. Sería lo más lógico. Por el otro lado, dice que 5 puntos son déficit primario del Estado, que es ingreso menos egreso. Por ese lado lo que viene es congelar partidas. Es decir, vamos a dar la misma cantidad de plata que dimos en el 2023 en el 2024. Con eso, a pesar del reacomodamiento de precios y demás, no vas a poder ajustar sueldos o comprar más cosas porque se congela la partida. Ahí ya tienes un ajuste muy fuerte...

¿La inflación es suficiente para llegar al ajuste de 5%?

No. Dos cosas. Primero, que la inflación "juega a favor", por decirlo de algún modo, porque permite licuar gastos. Es decir, sigue gastando lo mismo, pero por efecto de la inflación recauda más dinero vía impuestos. Y segundo, lo que él ha dicho sobre cancelar programas, revisar organismos sin un rol fundamental, contratos, etc. De todos modos, cinco puntos es mucho, es un número al que capaz que no llega, pero si no llegan, un 3% sería un éxito, porque también los corren los tiempos políticos. Tienen un año para hacer todo porque el 2025 ya es eleccionario. Creo que la parte dura viene en estos próximos cuatro meses, enero, febrero, marzo y abril. Si en estos cuatro meses hacen lo que tenían pensado, después, por las propias expectativas económicas, esto empieza a mejorar solo.