Desafío a la Corte: Cristina logró aprobar el pliego de Figueroa

Luego de casi 6 meses, los legisladores volvieron al recinto en donde se debatió la aprobación de 33 pliegos judiciales, la modificaciones en Ganancias y la ley de alquileres. El primero de los temas fueron los pliegos judiciales, que incluyó el de Ana María Figueroa, la exjueza de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal de Justicia que la Corte Suprema de Justicia definió que se debía jubilar el pasado 9 de agosto, cuando cumplió los 75 años de edad.

Desde abril que el interbloque del Frente de Todos quería avanzar con este pliego. La idea del kirchnerismo era aprobarlo antes de que la magistrada cumpliera los 75 años, pero Juntos por el Cambio logró bloquear las sesiones. Meses más tarde el oficialismo logró sumar a otros bloques, obtuvo el quórum y avanzó, aún después de que la Corte ya había firmado por unanimidad que la magistrada se tenía que jubilar.

En el momento del debate el oficialismo contó con una pequeña ventaja. Usualmente, Juntos por el Cambio suele tener dos senadores más (33 contra 31), pero en la sesión de ayer se ausentó Lucila Crexell, de Neuquén, por lo que la ventaja se acortó a una banca.

Finalmente, se definió la votación de los pliegos en dos pasos. Primero el de Figueroa y luego los otros 32. El Frente de Todos se impuso en el primero de los casos por 36 a 35 votos, luego de un empate en 35 que definió Claudia Ledesma Abdala en su rol de presidenta del Senado. En el caso del resto de los pliegos, se aprobaron por mayoría absoluta. En la previa a la votación se realizó un extenso debate entre los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en donde se cruzaron acusaciones.

La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti fue la que tomó la palabra en defensa de los 33 pliegos. Hizo un recorrido sobre cómo se hace la elección de los magistrados. "Estos 33 pliegos siguieron el camino constitucional y el reglamento de la Cámara y todos vinieron a la audiencia pública y la comisión de acuerdos generó el dictamen favorable". Pero la senadora hizo referencia a que "la oposición dice lo mismo de siempre, que el kirchnerismo quiere cooptar la Justicia", y afirmó que esos dichos "no son ciertos". "Les recomiendo a los senadores de la oposición que lean los pliegos", espetó.

Respecto al caso Figueroa, Fernández Sagasti dijo que el Poder Ejecutivo nacional proponía la prórroga: "Esta magistrada siguió el trámite reglamentario, no existió ni una sola oposición a su postulación ni antecedentes. Cuando tratamos el pliego de Figueroa tratamos 45 pliegos, siempre en soledad, salvo en el momento en el que tratamos en Figueroa, y entendemos que la magistrada respondió todas las preguntas y chicanas de la oposición".

"Sabemos que la corte se entrometió, desde mi punto de vista y desde la ConstitucIón, con prerrogativas que son del Senado. Esta no es la primera vez que el Senado aprueba un dictamen después de que el postulante haya cumpido los 75 años, también en la gestión Cambiemos, porque entendemos que los plazos legislativos son más largos por ser un cuerpo colegiado. Hay casos como el de la magistrada Silvia Mora, que se aprobó 8 meses más tarde" completó.

La primera respuesta llegó de Guadalupe Tagliaferro, que arrancó haciendo referencia al dato de pobreza. "Al kirchnerismo solo le interesa avanzar con la agenda judicial de Cristina Kirchner. Como saben que les queda poco tiempo no solo están dejando una bomba económica sino que están haciendo los últimos ajustes en su agenda de impunidad, con el caso de la exjueza Figueroa".

Inevitable choque de poderes

El siguiente paso para que se haga efectiva la designación de Figueroa es que el presidente Alberto Fernández firme un decreto con su designación. Luego, con ese decreto publicado en el Boletín Oficial, la jueza podría acudir a los tribunales y ocupar su despacho.

El choque de poderes es inevitable porque la decisión del Senado colisiona con la resolución previa de la Corte. Desde el punto de vista político, si Figueroa se queda en la Casación, el kirchnerismo lograría obturar esa vacante en el máximo tribunal penal del país.

"Se va dañando la República"

Consumada la votación del pliego de la exjueza Figueroa, la oposición cuestionó con dureza al Gobierno y puso el foco en la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Cristina logró que 35 senadores voten el pliego de una jueza que está jubilada, solo para confrontar con la Corte Suprema otra vez. Llegó en 2019 al poder para conseguir su impunidad y se va de la vicepresidencia con el objetivo incumplido, pero dañando la República. Despechada", aseguró el titular de la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri.

"La Corte no la sacó a Figueroa, solo remarcó lo que dice la Constitución, que es que al cumplir 75 años debe dejar su cargo", afirmó Carolina Losada tras la votación. "Es una jueza trucha, una okupa en un cargo que no le corresponde", señaló. "Al kirchnerismo no le importa la ley, solo quieren que Cristina Kirchner zafe de todas sus causas", sentenció.

"La corrupción tiene quien la cuide, aprobaron el pliego de Figueroa. La maquinaria por la impunidad sigue trabajando a destajo, en diciembre la desarmamos con Patricia Bullrich", expresó en redes sociales el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri. En tanto la consejera de la Magistratura de la Nación, Jimena de la Torre, cargó con dureza contra los legisladores. "La maniobra que acaba de consumar el kirchnerismo es parte de un entramado mayor y más macabro".