Caso Bejarano: un defensor pedirá la nulidad de actuado

Agencia Tartagal

El asesinato de José Bejarano en la frontera norte salteña, sigue generando polémica. El abogado defensor de uno de los detenidos arremetió contra la investigación que se lleva adelante y adelantó que pedirá la nulidad de todo lo actuado.

José Luis Bejarano, de 32 años de edad, fue encontrado sin vida en el interior de su automóvil el pasado 8 de septiembre, en un asentamiento de la localidad fronteriza de Salvador Mazza. El joven estaba desnudo, boca abajo, en el asiento trasero de su auto Toyota Corolla. Presentaba diversas heridas de arma blanca. El tema es, de acuerdo a testimonios de la causa, a esta persona la habrían asesinado en Bolivia y luego lo trasladaron a Salvador Mazza. Se habla de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

El abogado penalista de Tartagal Rambert Alexis Ríos expresó: "Tengo la certeza que mi defendido -y hasta diría que al menos otro de los imputados- no tiene absolutamente nada que ver en el homicidio de José Luis Bejarano. Es muy peligroso que se detenga a la gente sin el mínimo elemento de prueba y se la impute", dijo.

El letrado se refirió a la detención de tres hombres, sindicados por el momento como los autores del brutal ajuste de cuenta que terminó con la vida de un joven pociteño, quien por reiteradas amenazas contra su vida y la de su familia, residía desde hacía más de un año en Tartagal.

Sin un móvil determinado

Ríos precisó que "dos de los detenidos, uno de ellos mi cliente, residen en Salvador Mazza y eran amigos de Bejarano, al igual que el tercero según lo dicho por los testigos. Uno de ellos es propietario de un taller y el otro a quien yo defiendo de apellido Lijerón es empleado de ese taller y jamás fue remisero, como figura en el expediente. La investigación nunca explicó las supuestas razones que habrían llevado a mi defendido a terminar con la vida de su amigo, ni tampoco determinó el momento o el lugar en que supuestamente ultimaron a la víctima, pero lo más grave, cuáles serían las razones por las que lo asesinaron".

Y agregó: "En definitiva no hay un móvil, no hay armas, ni huellas dactilares, todo forma parte de un relato".

La plata

Uno de los puntos que se dio en la investigación fue la plata que se le secuestró a uno de los detenidos. "Personal de la Brigada de Investigaciones, al realizar el allanamiento en la casa de mi defendido, le informó al fiscal que encontraron la suma de 800.000 pesos y que ese dinero era el que Lijerón recibió para hacer el trabajo de sicario. Tanto los brigadistas como los que trabajamos en la zona en cuestiones de derecho penal sabemos que a los sicarios no se les paga en moneda argentina; que ese tipo de ilícitos se abonan en dólares y que una acción de este tipo significan cifras que rondan los 30.000 dólares. El dinero que los policías encontraron en la casa de mi defendido era de sus padres que son jubilados y que había pedido cada uno un préstamo de Anses de 400 mil pesos cada uno. Como el relato es tan traído de los pelos, ya presenté toda la documentación de Anses que avala que ese dinero no fue pago por un ajuste de cuentas, sino dinero de los padres de Lijerón", puso en duda el abogado.

El penalista y defensor de José Ernesto Lijerón precisó: "Nosotros desde la defensa tenemos la certeza que este hombre fue asesinado en territorio boliviano y que de forma posterior los autores trajeron el auto hasta el barrio ubicado detrás del Complejo Deportivo Municipal con el cuerpo sin vida adentro. Las cámaras de seguridad aportada por algunos vecinos muestran la imagen de un hombre que desciende del rodado y de manera apresurada abandona el lugar. Esa imagen no tiene absolutamente nada que ver con la silueta de mi defendido y en honor a la verdad, de ninguno de los otros dos detenidos".

Otro de los puntos en los que puso la lupa el abogado fue en los testigos de identidad reservada que tiene el caso. Al tiempo que dijo que "no puedo saber si esos testigos de verdad existen".

Ríos anticipó que pedirá la nulidad de todo lo actuado porque no hay ni un solo elemento de prueba que vincule a mi defendido con este homicidio horrendo que está sin duda vinculado con el tema narcotráfico.

Otros casos

"En mi opinión este tema del homicidio, el hallazgo de un cargamento de casi 200 kilos de droga abandonado y el incendio de una avioneta en el chaco salteño están todos vinculados, pero eso tendrá que determinarlo una investigación seria, responsable y realizada con profesionalismo. En todos estos casos no estamos hablando de gente de medio pelo, ni de pasadores ni de mulas. Solo las grandes organizaciones manejan estos cargamentos multimillonarios", dijo.

Y concluyó: "No me aparto que no será sencillo investigar a estas organizaciones que cuentan con una logística muy grande, pero querer endilgarle un sicariato a un empleado de un taller cuya familia tuvo que esperar una semana para poder juntar la plata para mis honorarios para venir a consultarme no se sostiene con nada. Otro de los detenidos es defendido por la defensora oficial, lo que hace aún menos creíble toda esta supuesta investigación que para la fiscalía GAP ya estaría prácticamente resuelta".