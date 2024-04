Ministro de Salud de Salta: “Estamos atravesando la peor epidemia de dengue en la historia”

Estamos atravesando la situación epidemiológica más grave de la historia de la Argentina, por la cantidad de casos positivos de dengue y las personas fallecidas registradas. En Salta, según las cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Salud Provincial, son 12 los fallecidos y 40 mil los afectados por está grave enfermedad infecciosa. En tanto, hay más de 200 personas internadas, de las cuales 120 están en Hospitales Públicos y otras 100 en clínicas y nosocomios privados. Se espera que el pico máximo llegué recién en 15 a 30 días más, por eso piden extremar medidas de prevención. Los departamentos de la provincia que mayor cantidad de casos registran son, Metán, Anta, Cafayate, Rosario de la Frontera y Capital.

Detalles de defunciones y personas internadas

Respecto a las 12 defunciones registradas, 1 pertenece al grupo de edad de 0 a 9 años, 7 se encuentran entre los 20 y 49 años y 4 son personas que tenían 70 años o más. Más del 90% presentaban comorbilidades preexistentes.

En cuanto al total de personas que están internadas, 66 corresponden a la capital salteña. De las cuales 7 pacientes se encuentran en terapia intensiva y la mayor cantidad están en el Hospital Público Materno Infantil y Señor del Milagro.

En detalle, 11 internaciones se registran en la zona Oeste, comprendida por Cafayate, 33 están en la zona sur provincial, 9 en Joaquín V. Gonzales, 7 en General Güemes y 8 en el Norte.

En diálogo con El Tribuno, el ministro de Salud, Federico Mangione, explicó: “Estamos atravesando la peor epidemia de dengue en la historia de la Argentina. Ya habíamos advertido que íbamos a tener este problema. Todavía faltan entre 15 a 30 días para llegar al pico. Necesitamos que la gente tomé conciencia. En el país tenemos 180 mil casos y 140 fallecidos a causa de este mosquito. Estamos atravesando una situación compleja, porque también en algunos lugares del país hay faltantes de insumos”.

Y luego informó: “En Salta hemos llegado hacer un stock importante para tener una buena cobertura en este mes que nos queda de lucha constante. La mayor cantidad de casos los tiene el centro del país con 98 mil casos, y en el último lugar está el Norte. Nosotros estamos ocupando el tercer lugar con 7800 casos, pero siempre tenemos que multiplicarlos por cinco, por eso tenemos que tener la reserva y el cuidado necesario”.

Asimismo, detalló que en estos días se atendieron a 22768 personas y se reforzaron 7 nodos para atención en la ciudad y en diferentes puntos de la provincia. Luego, el Ministro, expresó: “Lamentamos la perdida de una niña de 6 años. Fue atendida previamente en la parte privada, en donde les dieron las pautas de alarma y se hizo todo lo posible para sacarla adelante. Se va a investigar si hubo alguna responsabilidad en la atención pública”.

Luego, destacó: “El sistema sanitario pudo soportar este fin de semana, pese a las esperas pero hemos logrado responder. Con respecto a las vacunas tenemos 10 mil dosis aplicadas y hemos decidido proteger al sistema de salud, seguridad, educación, por una cuestión táctica, les pido que tengan confianza en ella, porque está avalada por distintos sistemas de control de la Argentina”.

Por otro lado, Federico Mangione, solicitó: “Les pido paciencia a la gente en general, en las guardias tenemos mucho tiempo de espera, por eso estamos reforzando con los siete nodos, en donde vamos a colocar médicos. A partir de hoy di la orden y sacamos un memorándum, van a colaborar todos los especialistas. Estamos en una situación critica, queremos que la gente esté tranquila”.

Y comentó que están analizando barrios y localidades, por eso hay sectores en donde han aumentado la vigilancia. Y advirtió: “Es importante que la gente sepa que cuando ya están con sangrado o tienen sangre en las encías, es un caso que está avanzado. Tienen que prestar atención y hacer la consulta cuanto antes. Porque estamos recibiendo a pacientes que vienen con trastornos hemorragiperos, deshidratación y ya puede ser tarde”.

Por eso, remarcó su preocupación por el autocuidado y prevención en los hogares. “Recuerden que deben colocarse repelente, tener en cuenta que el horario en el que más pica el mosquito es entre las 7 a 9.30 de la mañana, y desde las 18 a 21. También, usar mangas largas, ponerse medias, tratar de cubrirse los pies, todo aporta al cuidado. La vacuna también es un pequeño aporte al igual que el uso del espiral y repelentes”, recomendó Mangione.

Criticas por especulación en los precios de repelentes

Además, criticó la especulación generada en los precios de los repelente que se está viendo entre los comerciantes y comentó: “He visto repelentes hasta de 60 mil pesos, cuando habló de conciencia social me refiero a esto, por eso les pido a los comerciantes que no se aprovechen de la gente”. Y añadió: “Nosotros hicimos una gran inversión en repelentes en crema, porque consideramos que tienen una gran durabilidad, y es más barato. La inversión fue de 90 millones y no me arrepiento de haberlo hecho, por ahora los necesitamos”.

No recomiendan el uso de remedios caseros

Por otro lado se refirió a los remedios caseros que se están buscando por las redes sociales y opinó: “Estuve leyendo los remedios caseros que están buscando por redes sociales, no tenemos prueba científica de su efectividad por eso no los recomendamos. Vamos a lo que conocemos, el autocuidado es mucho más efectivo. No me vengan con recetas mágicas, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad”.