SALTA. El “milagro” de la mariposa: tras permanecer congelada, revive y remonta vuelo

La naturaleza siempre nos sorprende. Aunque algunos fenómenos sean normales para los científicos y especialistas, para el resto de la gente son verdaderos “milagros” de los que se puede disfrutar, si se presta la debida atención a los pequeños detalles cotidianos.

Esto es precisamente lo que hizo el fotógrafo mendocino Gustavo Yánez, oriundo de Malargüe, quien de visita en Salta pudo fotografiar una mariposa monarca en la fría mañana del domingo.

La mariposa permanece dura por la escarcha

“Estoy parando en barrio Los Eucaliptus, zona sur de la ciudad. Cuando salí al jardín, vi una mariposa monarca posada sobre una pequeña ramita. Estaba congelada. Sus alas permanecían cubiertas de escarcha”, explicó.

El fenómeno lo dejó perplejo. Con el correr de las horas y con una resolana que se hacía más intensa derritiendo la pequeña capa de escarcha sobre el jardín, Gustavo fue testigo de cómo también diminutas gotas comenzaban a escurrir sobre la delicada anatomía de la mariposa. Poco después, cuando ya no quedaban señales de las bajas temperaturas que se habían registrado durante la noche y las primeras horas de la mañana, la monarca comenzó a mover lentamente sus alas hasta que, de un momento a otro, levantó vuelo hasta desaparecer. “Fue emocionante. Me siento un afortunado de haber podido registrar la secuencia. No me imaginé que pasaban estas cosas. La naturaleza siempre nos sorprende”, expresó el fotógrafo.

De acuerdo a los portales especializados, a temperaturas de entre 0 y 10°C los insectos se inmovilizan y entran en estado de coma, que es reversible siempre y cuando no dure mucho tiempo. Periodos prolongados en ese estado pueden llevar a la muerte. De manera similar, los insectos mueren cuando se exponen de manera súbita a temperaturas bajas, a esta situación se le llama choque de frío. Sin embargo, si tienen suficiente tiempo para prepararse, pueden sobrevivir a temperaturas muy por debajo de 0°C.

Luego de recibir el calor del sol, la mariposa levanta vuelo

Las mariposas monarca que logran sobrevivir al invierno, pueden vivir hasta ocho meses a medida que experimentan latencia reproductiva. Y cuando llegan las temperaturas más cálidas, migrarán para reproducirse y ponen huevos en las plantas, generalmente de algodón.

Desde la organización Butterfly Conservation contaron que cuatro especies de mariposas se extinguieron en los últimos 150 años. Hoy, el riesgo es aún mayor por la destrucción a gran escala de sus hábitats, la contaminación de la atmósfera y los cambios climáticos y meteorológicos. En ese sentido, la organización internacional señala que la conservación de las mariposas es vital para nuestro entorno y para la vida silvestre.

Butterfly Conservation señala cinco datos que quizás no conocías de las mariposas:

1. Origen. De acuerdo al análisis de genes y fósiles, estos insectos surgieron hace unos 120 millones de años y se estima que las primeras mariposas eran semejantes a las polillas. Pertenecen a un grupo muy diverso que comprende más de 250 000 especies y sus tamaños varían de 3175 mm hasta los 30.48 cm.

2. Miles de personas viajan por el mundo en busca de mariposas. Los recorridos ecológicos generan grandes ingresos para muchos países. Se destacan lugares como El Valle de las Mariposas en Rodas, Grecia y La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en México.

3. Las mariposas pueden volar largas distancias, algunas especies más de 3.000 km. Y pueden viajar a una velocidad máxima de unos 40 km/h.

4. Son consideradas organismos “modelo ” utilizados durante siglos para indagar áreas de la investigación biológica, incluidos los campos de navegación, el control de plagas, la embriología, el mimetismo, la evolución, la genética, la dinámica de poblaciones y conservación de la biodiversidad. Son, además, fundamentales para la investigación científica sobre el cambio climático.

5. Tienen ciclos de vida sorprendentes que se utilizan en muchos países para enseñar a los niños sobre la naturaleza. Por otro lado, las mariposas, revela el Santuario Australiano, solo ven tres colores: rojo, verde y amarillo, y son utilizadas por anunciantes e ilustradores de todo el mundo por su connotación ecológica.