Cuánto hay que caminar para adelgazar

Aunque la pérdida de peso no es una ciencia exacta, el consumo calórico es fundamental. Cuando realizamos actividades de alta intensidad hay un gran consumo de calorías, por eso, para perder peso, correr es muy efectivo. A mí siempre me impresiona, cuando algún conocido con cierto sobrepeso empieza a correr, ver cómo los kilos van cayendo a medida que mejora su desempeño.

Si corres a buen ritmo, puedes beneficiarte además de una quema extra de calorías gracias al efecto postcombustión, un gasto energético adicional que se da después del ejercicio intenso, ya que tu cuerpo sigue quemando una buena cantidad de calorías para reponer el oxígeno que el organismo ha utilizado durante el entrenamiento.

Correr es muy eficaz, pero también tiene unos inconvenientes que todos conocemos bien, –riesgo de lesiones, equipamiento adecuado, entrenamientos programados–, por eso, para perder peso, no desprecies el gasto calórico que se produce en una actividad tan poco agresiva como es caminar.

De hecho, es una práctica deportiva que según un nuevo estudio publicado en el Journal of American Geriatrics Society también tiene importantes beneficios para la salud del corazón si aumentas el ritmo cuando salgas a andar. Se estima que para perder un kilo de grasa ("o para no ganarlo", como señalan muchos) hay que que quemar 7000 calorías. Ahora es cuando empiezan las cuentas, pero sé consciente de que para que la pérdida de peso sea eficaz es necesario acompañar la quema calórica con una dieta equilibrada.

Las ventajas de caminar para perder peso

Es una actividad gratuita que no requiere ningún equipamiento especial (no tienes que tener el último modelo de zapatillas para realizarla, solo llevar un calzado cómodo).

No se necesita entrenamiento previo.

Se ejerce menos tensión en los músculos y las articulaciones, lo que reduce el riesgo de lesiones.

Puedes aumentar distancia que recorres al día sin tener que fijar una hora concreta para "entrenar", dejarte llevar por cómo te sientes.

Se puede realizar a cualquier edad.

Puedes caminar acompañado y mantener una conversación, por lo que además de una actividad sana es enriquecedora y entretenida.

Aunque lo ideal es caminar por parajes de ensueño, se puede realizar en cualquier sitio. Solo hay que salir de casa.

Correr lento o más conocido como 'trote cochinero' y aunque no lo parezca tiene multitud de ventajas, es fantástico para bajar de peso, apenas conlleva riesgo de lesiones, retrasa la fatiga y aumenta la capacidad respiratoria. Respecto a andar rápido, puede ser una buena opción para bajar esos kilos, pero también es una opción totalmente apta para aquellos corredores lesionados porque no conlleva ningún tipo de impacto. Pero también has de saber que también puede conllevar a sufrir lesiones relacionadas con mala postura o problemas en la pisada al caminar.

Cómo empezar a caminar rápido para perder peso

El plan de entrenamiento para empezar a caminar rápido sería comenzar por tres días por semana en los que se combinan diferentes ritmos de marcha hasta aguantar todo el recorrido al máximo ritmo caminando. Por ejemplo, sería empezar la primera semana combinando dos ritmos, el normal de cuando se camina por la calle (durante 5 min) con uno más rápido, como si fuéramos con prisa (durante 15 min).

A la siguiente semana introducir una tercera velocidad.