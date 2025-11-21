PUBLICIDAD

Miss Universo 2025
Campo
Temporal de viento en Metán
Tartagal
1° Exposición de motos clásicas
Inseguridad en CABA
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Vida y Tendencia

Salta revivirá la historia sobre ruedas con la 1° Exposición de motos clásicas

Este sábado 22 de noviembre, desde las 18, la Plaza Alvarado será escenario de un encuentro único para fanáticos de las dos ruedas y la nostalgia. Llega la primera Exposición de Motos Clásicas de Salta, con modelos históricos, premios y una propuesta para toda la familia.

Daniel Diaz
Viernes, 21 de noviembre de 2025 08:42

Las calles del centro salteño volverán a vibrar al ritmo de los motores clásicos este sábado 22 de noviembre, cuando se realice la 1° Exposición de Motos Clásicas de Salta en Plaza Alvarado, ubicada en la intersección de Ayacucho y Alvarado, a partir de las 18 horas.

La iniciativa reunirá a coleccionistas, motociclistas y fanáticos de las motos antiguas, quienes exhibirán verdaderas joyas mecánicas que marcaron distintas épocas. “La propuesta invita a recorrer la historia sobre dos ruedas a través de modelos que supieron dominar rutas, ciudades y competencias décadas atrás”, explicó Sebastián “Chiquito” Avila, cultor de las dos ruedas y de los asados del tercer tiempo.

Uno de los principales atractivos será la votación abierta al público, donde los asistentes podrán elegir “la más linda”, en un espacio participativo pensado para grandes y chicos. Además, el evento contará con la participación del Frente Punto Retro, un colectivo vinculado a la cultura vintage que acompaña y promueve este tipo de propuestas.

Con una estética retro y un clima familiar y de amigos, la exposición no solo apunta a los apasionados del mundo motor, sino también a quienes quieran disfrutar de una tarde diferente en el corazón de la ciudad. La invitación está abierta a toda la comunidad.

Entre los organizadores, se encuentran Alejandro Vilte y Tuty Chuchuy. Con esta edición buscan instalarse como un evento anual, que valore el patrimonio cultural y mecánico de las motos clásicas y genere un punto de encuentro para distintas generaciones.

