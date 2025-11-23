Famatina, el pueblo riojano con raíces ancestrales

Todos le dicen el Nevado de Famatina al cerro General Belgrano. Le da identidad a toda la región, domina el paisaje y a sus pies, en el valle que se despliega, viven unas 7000 personas en el pueblo. Además, entre sus valores históricos alberga el paso del Camino del Inca, (Qhapaq Ñan), la red vial más grande del mundo declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Famatina fue preseleccionado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para competir como uno de los pueblos turísticos más bellos del mundo.

Rodeado de montañas, valles fértiles y formaciones rocosas de tonos rojizos y ocres, es un lugar que combina cultura, historia y naturaleza en partes iguales.

Tuvo su historia ligada a la minería pero hoy su riqueza se basa en la producción nogalera, vides, olivos, hortalizas y frutas. Parapente en el cerro Paymán o senderismo y travesías 4×4 son parte del abanico de opciones que ofrece esta región donde el montañismo, la naturaleza y la aventura invitan a quedarse y disfrutar de la vida.

Recorrer sus calles tranquilas es sumergirse en otra época. Sus casas de adobe, la arquitectura colonial sencilla, las capillas antiguas y el silencio sereno de su entorno lo convierten en un viaje a otro tiempo.

La gastronomía local es otro de sus grandes atractivos: destacan los vinos de altura, la chanfaina, el locro, las clásicas empanadas riojanas y los dulces caseros.

Con veranos calurosos e inviernos templados, el pueblo ofrece postales únicas que se disfrutan en sus calles y en la naturaleza que lo rodea.

Famatina es un paraíso para los amantes del aire libre. Desde el pueblo parten senderos a miradores como La Cruz, con vistas panorámicas al cordón montañoso. Entre sus recorridos más conocidos está el Circuito Encantado, donde se encuentra la misteriosa Cueva de las Brujas.

Sin dudas, el atractivo natural más impactante es el Cañón del Ocre, a pocos kilómetros del pueblo. Sus paredes muestran intensos tonos rojizos, amarillos y anaranjados producto de la oxidación de minerales como el hierro. Este paisaje suele visitarse junto al Camino del Inca (Qhapaq Ñan) y la Mina La Mejicana, completando un recorrido inolvidable.

La zona es también un refugio de fauna autóctona: cóndores, guanacos y otras especies acompañan las caminatas y excursiones por montañas y quebradas. Trekking, paseos en bicicleta y caminatas guiadas son algunas de las actividades que este pueblo ofrece a quienes buscan conexión con la naturaleza.

Historia y arqueología de Famatina

Este pueblo existe desde antes de la fundación de la comarca de San Martín en 1592. Los antecedentes culturales hablan de pueblos capallanes y diaguitas que habitaron esa región. Tanto es así que uno de los recursos culturales y arqueológicos más importantes que presenta ese valle es el Qhapaq Ñan en un tramo de la red vial andina claramente visible y que es parte del sitio patrimonio mundial.

Para quienes hayan visitado el suelo riojano, en el valle de Chañarmuyo se encuentra la bodega Chañarmuyo. Es una de las más importantes de La Rioja y una de las más distinguidas a nivel país.

Pirquineros

En Famantina se pueden encontrar lavadores de oro, que muestran parte de sus actividades. Es parte de un recurso que se ha preservado en el tiempo, y hay tejedores que aún practican todo el proceso de la lana hasta la obtención de piezas únicas. Las nueces de Famatina son también un extraordinario recurso de la tierra, con un tipo de producción muy particular de bombones, de nueces confitadas y de dulces, que distingue a esta región