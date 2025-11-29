Rosario de la Frontera reunió a 37 municipios para fortalecer el trabajo en discapacidad

Rosario de la Frontera fue punto de encuentro y de intercambio provincial. En el Nuevo Cine Teatro Güemes se desarrolló el 3° Encuentro de Referentes Municipales por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que cada 3 de diciembre invita a reflexionar, pero también a poner manos a la obra.

El intendente Kuldeep Singh fue el encargado de dar la bienvenida a las delegaciones llegadas de distintos puntos de Salta, acompañado por el secretario de Gobierno, Juan Salvatierra; la presidenta del Concejo Deliberante, Carmen Páez; la secretaria de Acción Social, Estela Fernández; la anfitriona de la jornada, María Stepanenko, coordinadora de la Oficina de Discapacidad local, y Paola Pons de la Secretaria de Discapacidad. Desde el inicio, quedó claro que se trataba de “una jornada de intercambio, compromiso y trabajo conjunto para seguir construyendo una provincia más inclusiva”.

El encuentro reunió a representantes de 37 municipios, entre ellos Belén Obando (Campo Quijano), Natalia Díaz Romano (General Güemes), Daniela Quispe (Santa Victoria Este), Mercedes Parada (Urundel) y Ariel Gijón, coordinador de articulación con municipios de la Secretaría de Discapacidad de la Provincia. Todos coincidieron en que este año, más que nunca, era necesario mostrar el trabajo territorial que se hace todos los días, lejos del ruido y cerca de las necesidades concretas de la gente. “Queremos demostrar que hay un equipo en toda la provincia que trabaja para las personas y por sus derechos”, expresaron.

Diagnóstico, red y enfoque territorial

Uno de los momentos destacados fue la exposición de la directora de Discapacidad de Cerrillos, Belén Duprez, quien puso en valor el trabajo en red y agradeció la cálida recepción de la Ciudad Termal. Su presentación fue una radiografía precisa de lo que ocurre en muchos municipios: crecimiento desordenado, falta de accesibilidad y servicios dispersos que terminan complicando la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

Explicó que, al asumir, la Dirección de Desarrollo e Inclusión Social decidió comenzar por una encuesta territorial. Los datos fueron contundentes: el 66% de las personas con discapacidad vive en la zona de la ruta 26, uno de los sectores más alejados de los centros de rehabilitación y servicios esenciales. Aun con avances recientes -como la escuela especial, los programas de inclusión escolar y el centro LEVEN- la funcionaria advirtió que el gran desafío empieza cuando termina la escolaridad.

Ese diagnóstico impulsó un cambio de paradigma, el de trabajar la autonomía, la independencia y la construcción de proyectos laborales reales. Para acompañar a las escuelas, Cerrillos creó un servicio de consultoría semanal destinado a docentes y directivos, orientado a resolver casos concretos y evitar decisiones tomadas por miedo o desconocimiento. Además, se desarrollaron campañas de sensibilización en fechas clave como el Día del Autismo, el Día de la Mujer o el Día del Síndrome de Down, involucrando a todas las áreas municipales bajo un mismo mensaje, la inclusión no es un evento, es una política sostenida.

Entre los proyectos más valorados se destacó “Tu oficio, tu trabajo: gastronomía para la vida independiente”, una propuesta que nació tras entrevistas a jóvenes y adultos con discapacidad, quienes manifestaron en su interés por la gastronomía. Con el acompañamiento de UCASAL y Fortalecimiento Sociocomunitario, el programa se abrió también al público general para generar espacios de inclusión reales, no solo simbólicos.

Los participantes aprendieron recetas, trabajaron en equipo, recibieron formación laboral, elaboraron su currículum, practicaron entrevistas y sacaron el carnet de manipulación de alimentos. La capacitación continuará con un módulo de recetas navideñas.

La directora cerró su presentación resaltando la importancia de sostener políticas públicas que promuevan autonomía, una prioridad en la gestión del intendente Enrique Borelli, y fortalecer redes intermunicipales que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en toda la provincia.

El encuentro en Rosario de la Frontera dejó un mensaje esperanzador y concreto, cuando los municipios trabajan juntos, la inclusión deja de ser discurso y empieza a sentirse en cada territorio.