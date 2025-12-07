¿Cuál es el origen del árbol de Navidad?

La Navidad cuenta con diferentes tradiciones, entre las cuales una ocupa un lugar destacado: el árbol decorado. Ya sea natural, en maceta o de plástico, este objeto que reúne luces, esferas, estrellas y cintas brillantes ocupa un lugar destacado en los hogares durante las fiestas decembrinas. Pero… ¿Cómo surgió?

El origen del árbol de Navidad es incierto y existen diferentes historias al respecto.

Europa, ¿la cuna del árbol de Navidad?

Según algunas versiones, los árboles de hoja perenne han sido una decoración estacional esencial desde la antigüedad como parte de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. Estas plantas decoradas significaban la victoria de la vida y la luz sobre la muerte y la oscuridad.

No obstante, no existe consenso respecto del momento y lugar exactos donde estas tradiciones paganas se expandieron al resto del mundo. Lo que sí se sabe es que los orígenes del árbol navideño moderno se remontan a regiones con abundantes bosques, especialmente en el norte de Europa.

Concretamente, Letonia y Estonia afirman haber sido la cuna del primer árbol de Navidad. En el primero de ellos, la tradición se remonta a 1510, cuando un gremio de mercaderes llamado House of the Black Heads (en español: Casa de las Cabezas Negras) paseó un árbol por la ciudad, lo decoró y después lo quemó. Estonia, por su parte, asegura que existen pruebas de un festival similar organizado por el mismo gremio en su capital, Tallin, en 1441.

No obstante, los historiadores han puesto en duda ambas afirmaciones y, en especial, el hecho de que tales celebraciones estuvieran vinculadas con las fiestas decembrinas.

Los orígenes del árbol de Navidad en Alemania

Es posible que el árbol navideño haya nacido en Alemania. La Enciclopedia Britannica refiere que alrededor del año 723 el misionero inglés San Bonifacio se encontró en ese país con unos paganos que preparaban un sacrificio en un roble dedicado al dios Thor. Bonifacio clavó un hacha en el árbol y, al no ser abatido por su dios, proclamó que una planta de hoja perenne cercana era su "árbol sagrado".

La enciclopedia reconoce que a partir de entonces los árboles de hoja perenne pasaron a formar parte de los ritos cristianos en Alemania. Pero en la Edad Media empezaron a crear "árboles del paraíso" que tenían la intención de representar el Jardín del Edén. En ellos se colgaban manzanas y se exhibían en las casas el 24 de diciembre, durante la fiesta religiosa de Adán y Eva.

Posteriormente, continúa Britannica, en el siglo XVI Martín Lutero colgó por primera vez velas encendidas en un árbol (las luces eléctricas actuales fueron inventadas en 1882) y las plantas del paraíso evolucionaron hasta convertirse en árboles de Navidad, que se convirtieron en una tradición firmemente establecida en Alemania.

Con la emigración, esta decoración natural se trasladó a otros países, especialmente a Inglaterra. Allí, el príncipe Alberto (de origen alemán) y su esposa, la reina Victoria de Gran Bretaña, popularizaron la tradición entre los británicos. El auge ocurrió luego de que, en 1848, la revista Illustrated London News publicara una ilustración de su familia reunida alrededor de un árbol de Navidad decorado.

Con el tiempo, los colonos introdujeron los árboles de Navidad en Estados Unidos. Al principio la costumbre no fue acogida por sus raíces paganas, pero poco a poco (en especial a finales del siglo XIX) fue ganando popularidad en distintas partes del mundo.

¿Cuál es el origen de los árboles artificiales de Navidad?

A medida que los árboles navideños se popularizaban por el mundo, la tradición empezó a tener un impacto perjudicial en los bosques, especialmente en Alemania. Como consecuencia, relata la enciclopedia, en la década de 1880 los alemanes empezaron a fabricar árboles artificiales de plumas de ganso.

Con el tiempo, esas plumas fueron sustituidas por otros materiales, hasta que el plástico se impuso como el material más utilizado para los árboles de navidad artificiales.