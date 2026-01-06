Lo que no puede faltar: la Rosca de Reyes, la receta y su origen

Cada 6 de enero, la llegada de los Reyes Magos marca el cierre del ciclo navideño y renueva una de las tradiciones más esperadas por las familias. Melchor, Gaspar y Baltasar, según el relato cristiano, siguieron la estrella de Belén para visitar al niño Jesús, un acontecimiento que dio origen a celebraciones populares que aún hoy se mantienen vivas en distintos países.

En Argentina, esa fecha no solo está asociada a los regalos, sino también a la Rosca de Reyes. Un pan dulce, de forma circular y decorado con crema y frutas, que se convirtió en un símbolo de encuentro alrededor de la mesa.

La historia de la Rosca de Reyes se remonta a antiguas celebraciones europeas previas al cristianismo, vinculadas a los ciclos de la naturaleza y al solsticio de invierno. En esas festividades se preparaban panes especiales para festejar los nuevos comienzos.

Con el paso de los siglos, la tradición fue incorporada por la Iglesia y resignificada dentro del recuerdo de la Epifanía, que conmemora la visita de los sabios del Oriente al niño Jesús. La forma circular del pan representa la idea de lo eterno, sin principio ni fin, mientras que las frutas abrillantadas evocan las joyas de las coronas de estos sabios. En países como España, Francia y Portugal, se sumó un elemento particular: una pequeña figura escondida en su interior. Quien encuentra al "muñequito" es coronado simbólicamente o asume algún compromiso festivo.

Receta de la Rosca de Reyes

Ingredientes

Para la masa

500 g de harina 000 o 0000

100 g de azúcar

100 g de manteca a temperatura ambiente

25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca)

2 huevos

200 ml de leche tibia

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de esencia de azahar (opcional, pero tradicional)

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

Para la crema pastelera

500 ml de leche

100 g de azúcar

3 yemas

40 g de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla

25 g de manteca

Paso a paso

En un recipiente pequeño, hay que disolver la levadura fresca con un poco de la leche tibia y una cucharadita del azúcar. Mezclá suavemente y dejá reposar entre 10 y 15 minutos, hasta que se forme espuma en la superficie.

En otro bowl, colocá la harina, el resto del azúcar, la ralladura de limón y la pizca de sal. Hace un hueco en el centro y agregá la levadura activada, los huevos, la manteca blanda y la esencia de vainilla. Incorporá de a poco el resto de la leche tibia hasta formar una masa suave.

Amasá durante unos 10 minutos, hasta obtener una textura lisa y elástica. Formá un bollo, colócalo en un recipiente enmantecado, tápalo con un paño y déjalo levar en un lugar cálido hasta que duplique su volumen, aproximadamente entre 1 y 2 horas.

Una vez leudada, desgasificá la masa presionándola suavemente. Formá un cilindro alargado y uní los extremos. Colócala en una placa para horno enmantecada o con papel manteca y dejala reposar nuevamente durante 20 minutos.

Para preparar la crema pastelera, mezclá las yemas con el azúcar y la maicena. Aparte, calentá la leche con la esencia de vainilla sin que hierva. Uní estas dos preparaciones y llévalo todo a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta que espese. Retirala de la hornalla, agregá la manteca y dejala enfriar.

Llegó el momento de decorar la rosca: colocá la crema pastelera en una manga y distribuila en líneas o copos. Agregale frutas abrillantadas, almendras y azúcar, según tu preferencia.

Llevá la rosca a horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que esté dorada. Al retirarla, pincelala con miel o almíbar liviano para darle brillo.