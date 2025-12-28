Jorge Castro: "Trump tiene decidido hacer todo para la reelección de Milei"

Jorge Castro es abogado, fue secretario de Planeamiento Estratégico durante la presidencia de Carlos Menem; constantemente consultado sobre los temas políticos del mundo contemporáneo, preside el Instituto de Planeamiento Estratégico (IPE) y acredita una extensa trayectoria en medios como Clarín, La Nación y El Cronista

¿Qué va a pasar con el mundo a partir de la presidencia de Donald Trump?

Vayamos a los hechos: lo primero que se puede afirmar es la aparición de un nuevo orden global que pone como principal potencia comercial e inversora a los Estados Unidos. Observando datos fundamentales que hacen a este nuevo orden global creado por el gobierno de Donald Trump en los últimos seis meses, y que abarca a más de 170 países en el mundo, se desprenden dos elementos decisivos; dos rasgos característicos de la política mundial en lo que va del siglo XXI. El primero de esos rasgos es el crecimiento del poder de Estados Unidos, que es verdaderamente excepcional en todos los planos del poder, desde lo económico, lo financiero, lo tecnológico y lo militar, sin excepción. En segundo lugar, lo que aparece como un rasgo decisivo de la política mundial de este siglo, el debilitamiento fenomenal que experimenta el continente europeo. Los países europeos están dejando de tener relevancia en el mundo de hoy. Estos son los dos rasgos fundamentales de la política mundial. El gobierno de Donald Trump por un lado y el debilitamiento extraordinario del continente europeo por el otro.

Dentro de este orden global, ¿cuál es el lugar de la Argentina?

La Argentina ocupa un lugar de privilegio. Para ver con claridad este fenómeno hay que ver cómo tomar como referencia el plan de "Estrategia Nacional de Seguridad", publicado el 5 de diciembre, qué es el documento fundamental del gobierno del presidente de Donald Trump y que coloca a la Argentina como el socio privilegiado de Estados Unidos en el hemisferio americano. A su vez, define al hemisferio americano que es todo el territorio que se despliega desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Allí reconoce a la Argentina no sólo como el aliado privilegiado de Estados Unidos, sino que lo denomina "el campeón regional del hemisferio americano". El que está más cercano de los países de la región a los intereses norteamericanos de largo plazo. Este es el lugar que le otorga el gobierno de Donald Trump al gobierno argentino del presidente Javier Milei.

Pero, además de EEUU está China...

China es la segunda economía del mundo (U$S 18.6 billones/19% del PBI global), y la única capaz de competir con EEUU por el dominio de las tecnologías de avanzada de la Cuarta Revolución Industrial, y en primer lugar con la decisiva, que es la Inteligencia artificial. China ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos por el que las dos superpotencias se han puesto de acuerdo para enfrentar la crisis que experimenta la economía de aquel país. Se trata de un doble fenómeno; por un lado, una depresión de carácter deflacionario en la economía doméstica y, por el otro, un crecimiento excepcional de sus exportaciones, sobre todo manufactureras, que alcanzan a un billón de dólares. Este superávit comercial de China en el momento actual por la diferencia entre lo que exporta y lo que importa en este momento China vende al mundo con una superioridad asombrosa. Pero, al mismo tiempo, su economía doméstica experimenta una situación depresiva, de carácter deflacionario. Una deflación simultánea con una exportación manufacturera verdaderamente excepcional con un superávit comercial en esa exportación manufacturera de un billón de dólares este año 2025. Además, aplastando a las industrias nacionales de todos los países del mundo acelerando un proceso de desindustrialización que golpea a todos los otros países, comenzando por los de la Unión Europea y los de América del Sur.

¿Significa que los que están fuera de la de la órbita de China y Estados Unidos enfrentan un "un sálvese quien pueda"?

No lo diría en esos términos. Lo cierto es que hay una relación entre dos superpotencias, Estados Unidos y China. No hay terceros países frente a estas dos superpotencias lideradas por Donald Trump y Xi Jinping. Este acuerdo de largo plazo es el punto fundamental para retener.

¿Ese acuerdo puede incidir de alguna manera en las democracias contemporáneas?

Yo no tengo una respuesta a su pregunta. Mis opiniones carecen de importancia en este caso. Yo voy a los hechos y señalo lo que está haciendo Estados Unidos en el momento actual. Para Donald Trump no hay una cuestión ideológica en sus relaciones con el mundo; él se remite a cuestiones económicas y comerciales

Argentina, ¿qué ventaja puede obtener?

La ventaja que va a obtener es el respaldo pleno, como el que ha tenido en este momento crucial de su historia, de parte del gobierno norteamericano. Piense usted lo que significa el hecho de que el secretario del tesoro norteamericano Scott Bessent vendiera en el mercado de Buenos Aires US$ 2.600 millones en respaldo del peso argentino.

Semejante apoyo financiero a nuestro gobierno, ¿qué objetivo tiene?

Consolidar la estabilidad macroeconómica lograda por el gobierno de Javier Milei es un paso definitivo para integrar a la Argentina con la economía norteamericana. Y la revolución de la Inteligencia Artificial ha adquirido un ahora un carácter instantáneo. La idea fundamental de Trump es que la economía de Estados Unidos crezca a través del aumento incesante de las inversiones y que en ella sólo se compite mediante el incremento de la productividad de todos los factores surgida de la apuesta a la innovación y al enriquecimiento del "capital humano".

Pero ¿cuánto puede durar este apoyo?

Trump tiene decidido hacer "todo lo necesario" para garantizar la reelección de Javier Milei en las elecciones de 2027. De ahí, los inmensos recursos enviados para consolidar la estabilidad macroeconómica del país, porque éste es el camino para su integración definitiva con la economía norteamericana, que es la que encabeza la Cuarta Revolución Industrial y su tecnología decisiva y fundamental, la inteligencia artificial.

¿Pero cómo vamos a tener una industria competitiva?

Reitero, el superávit comercial de China en este momento supera el billón de dólares y la industria del mundo entero está quejándose de la ofensiva comercial de la de la industria manufacturera China. Una vez integrada la Argentina con la economía estadounidense, la cuestión absolutamente decisiva es atraer en gran escala una fenomenal oleada de inversiones de Estados Unidos y del mundo entero, sobre lo que ellos ven como son extraordinarias oportunidades de negocios en energía, minería, bioeconomía agroindustrial, y alta tecnología, al estilo esta última del "Data Center" de inteligencia artificial que se establecerá en Neuquén con una inversión de 25.000 millones de dólares.

¿Qué tenemos que hacer nosotros?

En primer lugar, entender que todo esto depende, fundamentalmente, de lo que ocurra entre las dos superpotencias; entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump viaja a invitado en visita de Estado a China en abril del próximo año. Ahí va a ser recibido no sólo como presidente norteamericano; las dos superpotencias encabezadas por Xi Jinping y Trump van a mostrarle al mundo su asociación estratégica a largo plazo.

Hoy vemos una extraordinaria acumulación de poder lograda Donald Trump, que controla las dos cámaras del Congreso gracias al voto popular. El número de escaños que obtuvo Trump en el colegio electoral en noviembre del año pasado fue el más grande de la historia de Estados Unidos. Su poder es verdaderamente extraordinario.