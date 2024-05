3* FECHA

HOY



⌚20:15 HS. SAN MIGUEL VS MINIFUTBOL SALTA

⌚21:30 HS. JUVENTUD ANTONIANA VS SAN ANTONIO

⌚22:30 HS. EL TRIBUNO VS ARGENTINOS DEL NORTE

📆 MARTES

⌚20:15 HS. ATLAS VS LA PREMIER

⌚21:30 HS. GIMNASIA Y TIRO VS LOS CACHORROS

⌚22:30 HS. CENTRAL NORTE VS MITRE



📆 MIERCOLES



⚽ 4* FECHA

⌚20:15 HS. LA PREMIER VS EL TRIBUNO

⌚21:30 HS. GIMNASIA Y TIRO VS SAN MIGUEL

⌚22:30 HS. ARGENTINOS DEL NORTE VS MINIFUTBOL SALTA

🥅CANCHA: MICRO ESTADIO DELMI